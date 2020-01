Écoutez le commentaire exclusif de Port Elizabeth sur talkSPORT 2

L’Angleterre contrôle fermement le troisième test contre l’Afrique du Sud, mais la pluie pourrait encore les empêcher de sceller une victoire cruciale.

Vendredi, les touristes ont déclaré le 499 pour neuf à Port Elizabeth, alors qu’Ollie Pope a frappé un siècle de test inaugural tandis que Ben Stokes a continué sa superbe forme avec une tonne à lui.

L’Afrique du Sud a ensuite perdu deux guichets pour terminer la journée avec 60 pour deux, l’Angleterre étant bien partie pour prendre la tête de la série si le temps leur permet de prendre 20 guichets.

Le pape est le plus jeune joueur à avoir fait une première centaine de tests pour l’Angleterre depuis Alastair Cook en 200

Nous aurons une couverture complète en direct et exclusive du troisième jour sur talkSPORT 2.

La légende de l’Angleterre, Kevin Pietersen, fait partie de notre line-up de commentaires stellaires et est rejoint dans notre équipe en Afrique du Sud par l’ancien coéquipier Matt Prior, le couple s’étant embrassé et maquillé après leur chute à la suite de la fuite de Pietersen de l’Angleterre équipe en 2014.

Pietersen et Prior redeviennent amis

Afrique du Sud vs Angleterre: dates de tournée

26-30 décembre, 1er test, Centurion – L’Afrique du Sud remportée par 107 runs

3-7 janvier, 2e test, Cape Town (08:30 GMT start) – L’Angleterre a gagné par 189 points

16-20 janvier, 3e test, Port Elizabeth (08h00 GMT)

24-28 janvier, 4e essai, Johannesburg (08:00 GMT)

31 janvier, SA Invitation XI, Paarl (08:00 GMT)

1er février, Afrique du Sud A, Paarl (08:00 GMT)

4 février, 1er ODI, Le Cap (j / n) (11h00 GMT)

7 février, 2 ODI, Durban (j / n) (11h00 GMT)

9 février, 3ème ODI, Johannesburg (08:00 GMT)

12 février, 1er Twenty20 international, East London (d / n) (16:00 GMT)

14 février, 2nd Twenty20 international, Durban (d / n) (16:00 GMT)

16 février, 3e Twenty20 international, Centurion (12h30 GMT)

