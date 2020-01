Écoutez le premier jour sur TalkSPORT 2 alors que les touristes attirent l’attention

L’Angleterre tentera de conclure une série de victoires contre l’Afrique du Sud lors de son quatrième essai au New Wanderers Stadium cette semaine.

Les hommes de Joe Root ont remporté leur plus grande victoire à l’extérieur en près de dix ans la dernière fois, obtenant une énorme victoire à Port Elizabeth pour progresser de 2-1 avec un match à jouer dans la série.

Ollie Pope, Ben Stokes, Dom Bess et Root lui-même étaient les héros de l’Angleterre alors qu’ils jouissaient de victoires consécutives contre les Proteas.

L’Angleterre de Joe Root affrontera l’Afrique du Sud lors de son quatrième test de l’hiver

Vendredi, les deux équipes se rendront à Johannesburg pour le premier jour du test final et talkSPORT vous offrira à nouveau toute l’action en direct.

L’Angleterre sera de bonne humeur avant le choc et a reçu un coup de pouce supplémentaire avec l’annonce que Jofra Archer devrait être en forme pour revenir.

L’entraîneur adjoint de l’Angleterre, Graham Thorpe, a déclaré: «Jofra a bien joué et la douleur semble diminuer, ce qui est bien. Nous obtenons juste son rythme; ses bols étaient bons.

“Nous [the team] a parlé après le test de Port Elizabeth, mais nous voulons y aller avec une table rase. Nous avons apprécié cette victoire mais nous recommençons – nous voulons être cohérents. »

Afrique du Sud vs Angleterre: comment écouter

Chaque match de la tournée sera en direct sur le réseau talkSPORT et vous pourrez écouter les commentaires exclusifs du quatrième test sur talkSPORT 2.

La couverture du premier jour commence à 7 h 00, heure du Royaume-Uni, et l’action commence à 8 h 00.

Vous pouvez écouter toute l’action en cliquant ici ou en cliquant sur le lecteur radio ci-dessous.

Afrique du Sud vs Angleterre: dates de tournée

26-30 décembre, 1er test, Centurion – L’Afrique du Sud remportée par 107 runs

3-7 janvier, 2e test, Cape Town (08:30 GMT start) – L’Angleterre a gagné par 189 points

16-20 janvier, 3e test, Port Elizabeth (08h00 GMT) – L’Angleterre a gagné par une manche et 53 points

24-28 janvier, 4e essai, Johannesburg (08:00 GMT)

31 janvier, SA Invitation XI, Paarl (08:00 GMT)

1er février, Afrique du Sud A, Paarl (08:00 GMT)

4 février, 1er ODI, Le Cap (j / n) (11h00 GMT)

7 février, 2 ODI, Durban (j / n) (11h00 GMT)

9 février, 3ème ODI, Johannesburg (08:00 GMT)

12 février, 1er Twenty20 international, East London (d / n) (16:00 GMT)

14 février, 2nd Twenty20 international, Durban (d / n) (16:00 GMT)

16 février, 3e Twenty20 international, Centurion (12h30 GMT)

