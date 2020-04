Écoutez le récapitulatif de votre cœur: les lois de la triche émotionnelle

Le Bachelor présente: écoutez votre cœur part du principe qu’il est possible de trouver simultanément une âme sœur et un partenaire musical. (Les preuves réelles de cette théorie dans le monde de la musique semblent faire défaut, mais j’ai écouté beaucoup plus les rumeurs depuis que j’ai fait une blague Fleetwood Mac dans ma dernière récapitulation.) Chaque épisode montre à plusieurs reprises des candidats couplés jouant ensemble. Et après deux épisodes, j’ai une grande question: que se passe-t-il si le petit groupe de la série craint de chanter?

Une grande partie de l’intrigue des deux premiers épisodes a été centrée sur Trevor, un ancien concurrent d’American Idol qui a été ouvertement convoité par Katy Perry en ondes, et Jamie, un jeune de 21 ans fraîchement sorti de Berklee essayant de se faire un nom. dans l’industrie de la musique et sur Instagram. (Il ne semble pas que Listen to Your Heart porte l’IG tire une saison typique de The Bachelor fait – après un épisode, Jamie n’a toujours pas craqué 20 000 abonnés.) Dans le premier épisode, Ryan, rasé de près, a fait une forte pièce pour Jamie, mais après un duel de chansons de John Mayer, elle a choisi Trevor. Dans l’épisode de lundi soir, Jamie et Trevor ont eu le premier rendez-vous, mais leur relation a failli dérailler par l’entrée de Natascha, qui a prétendu connaître l’ex de Trevor et a averti Jamie de l’histoire de Trevor de comportement adjacent à la tricherie. (Nous y reviendrons plus tard.) Voilà comment vous savez que Jamie et Trevor vont loin dans cette émission – les producteurs font venir des gens de leur passé pour attiser le drame. Ils ne gaspillent pas ce genre d’effort sur des nobodies.

Mais il y a quelque chose de beaucoup plus urgent qui empêche Jamie et Trevor d’être les favoris de la série. Voici à quoi cela ressemble quand ils chantent ensemble:

Pendant que Jamie et Trevor passaient sur Venice Beach, je n’arrêtais pas de penser: est-ce que je m’arrêterais si je descendais la promenade et entendais ces deux voix? La réponse est un non catégorique. Et pourtant, la série nous insulte en laissant entendre que des dizaines de personnes s’arrêteraient et écouteraient. On nous montre même des passants déposant de l’argent dans leur étui de guitare – à la fin de la date, Jamie prétend avoir collecté 82 $, apparemment en jouant une seule chanson. Je serais surpris d’entendre qu’un chanteur de grande qualité a obtenu 82 $ en une heure de chant de promenade – et ces gars-là en ont autant tiré d’une chanson? (Jamie et Trevor ont-ils pu garder l’argent, ou The Bachelor, qui est diffusé sur ABC, qui appartient à Disney, a-t-il fini par empocher ces dons des amateurs de plage?)

Je ne suis pas ici juste pour vider cyniquement cette émission. Dans l’épisode de lundi soir, quatre couples ont joué ensemble, et honnêtement, trois d’entre eux sonnaient bien. Je ne saurais trop insister sur le fait que seuls Jamie et Trevor sonnent mal. Jamie a été pitchy sur ses deux performances, et Trevor ne semble pas trop différent de n’importe quel gars frat avec une guitare. On dirait que le spectacle a 14 musiciens professionnels et deux personnes assez chaudes pour que tout le monde humorise leurs tentatives de chanter.

Est-ce important? C’est vague. L’émission affirme qu’en fin de compte, les interprètes seront jugés sur leur compatibilité musicale et romantique, mais nous n’avons pas encore vu la rubrique de notation en action. Je suppose qu’il est possible pour quelqu’un de gagner en marquant un 100 sur «hotness» et un zéro sur «chant». C’est le seul espoir de Jamie et Trevor.

Le mot à la mode le plus chaud: «Tricherie émotionnelle»

Natascha ne perd pas de temps avant de tenter de diffamer Trevor. Fondamentalement, elle entre dans la maison, apprend qu’un concurrent s’appelle “Trevor” et crie instantanément “Vous voulez dire TREVOR DE L’AMERICAN IDOL?” Une supposition assez audacieuse de sa part, compte tenu du nombre de Trevors qu’il doit y avoir dans le monde.

Malgré la prise de conscience immédiate de Natascha que “Trevor” était un gars qu’elle connaissait, Trevor entre et ne semble avoir aucune idée de qui est Natascha. Elle le remplit: Natascha connaît l’ex-petite amie de Trevor – celle que Katy Perry semblait souhaiter mourir sur American Idol – et sait qu’il l’a trompée et lui a menti. Trevor répond en affirmant qu’il n’a pas vraiment trompé son ex, mais qu’il a participé à une «tricherie émotionnelle» – comme il l’explique, il a entretenu une relation textuelle avec une autre femme comme sa relation avec son ex aigri. Natascha, quant à lui, continue de déchirer Trevor sur la façon dont il n’a pas informé Jamie qu’il avait trompé son ex.

Natascha, il convient de le noter, est un habitué du concours de chant de télé-réalité de Fringe. Elle a fait partie de la version néerlandaise de The Voice, a tenté de devenir la représentante néerlandaise au concours Eurovision de la chanson et – c’est le plus important – a participé à l’émission de 2007 The Pussycat Dolls Present: The Search for the Next Doll. Elle n’est pas devenue la prochaine poupée Pussycat, probablement parce que les téléspectateurs ne souhaitaient pas que leurs copines soient chaudes comme elle. C’est une pro. Et lorsque les producteurs de l’émission l’ont contactée et lui ont dit de se battre avec Trevor, elle savait qu’elle devait donner 110%.

Malheureusement, elle est un peu trop vigoureuse. Je n’achète pas tout à fait sa rage vertueuse pour tenter de brûler un gars qu’elle connaît à peine, ni son insistance répétée à vouloir protéger Jamie, qu’elle n’a même pas encore rencontrée. Et, pas pour défendre les tricheurs, mais est-il considéré comme obligatoire pour les tricheurs de confesser tous les cas de tricherie passée aux premières dates? Semble brutal, surtout si la tricherie en question était plus figurative que littérale.

Même si les tentatives de Natascha de journalisme gotcha semblent forcées, Trevor décide qu’il va courir avec le truc de la «tricherie émotionnelle». Il tire réellement Jamie de côté et lui avoue qu’il a trompé émotionnellement son ex-petite amie. Lequel, comme si tout ce que vous faisiez était d’envoyer un texto à quelqu’un d’autre, pourquoi accepteriez-vous d’utiliser le mot «tricherie» lorsque vous le décrivez à votre nouvelle petite amie? Trevor doit couvrir la tricherie, non? Parce que sinon, dites simplement que vous avez envoyé un texto à quelqu’un, non?

Tout cela ne sert à rien. Jamie ne semble pas trop gêné par la tricherie émotionnelle de Trevor, et les efforts de Natascha pour gâcher leur relation sont anéantis. Mais nous ne pouvons pas dire que Natascha ne nous a pas avertis si Trevor commet un «adultère spirituel» ou une «fornication psychologique» quelque part en aval.

Plus grande tendance: dates bon marché

Une façon de faire croire aux candidats qu’ils pourraient tomber amoureux est de les envoyer à de très belles dates. Il est probablement beaucoup plus facile d’être convaincu qu’il y a une véritable étincelle entre vous et quelqu’un avec qui vous ne partagez aucun intérêt commun si vous avez été transporté par hélicoptère vers une cascade de montagne isolée. Par exemple, à une date de baccalauréat typique de la saison dernière, Peter et Victoria se sont envolés vers un parc à thème qui était entièrement fermé pour qu’ils puissent faire tous les manèges par eux-mêmes, puis la star de country Chase Rice a donné un concert d’une chanson juste pour eux. Je ne connais personne avec l’argent ou les relations pour fermer un parc à thème ou convaincre un musicien country bien connu de voler pour interpréter exactement une chanson. Pour ma part, je tomberais immédiatement amoureux de quelqu’un s’ils privaient des centaines d’enfants d’une journée amusante dans un parc d’attractions juste pour moi.

Mais alors que The Bachelor peut se permettre de consacrer beaucoup d’argent et d’efforts à ses rendez-vous en tête-à-tête – car c’est l’une des émissions les plus populaires à la télévision – Listen to Your Heart n’a pas une telle liberté budgétaire. Ainsi, au lieu de cascades et de virées shopping, L2YH obtient ceci:

Un voyage à Venice Beach, où Trevor et Jamie jouent une chanson sur la promenade pour les passants. Coût: 0 $, à moins qu’ils n’aient à payer pour installer ce spa au hasard. De plus, comme nous l’avons déjà discuté, le spectacle peut avoir fait de l’argent hors de cette date.

Un voyage dans un Guitar Center vide pour Bri et Chris pour jouer avec les instruments. Cependant, ce n’est pas n’importe quel Guitar Center – Chris s’assure de clarifier qu’ils sont dans “THE MOST ICONIC GUITAR CENTER”. Blague à part, c’est une très bonne idée de rendez-vous dans la série – quiconque joue de la musique est probablement allé dans un Guitar Center au moins une fois pour jouer des instruments au hasard sans rien acheter. Bien que ce soit un peu gênant parce que Bri ne semble pas vraiment jouer d’instruments. Coût: Probablement 0 $ – la date a été filmée la nuit, probablement après les heures normales de bureau de Guitar Center, et il est sûr de supposer que Guitar Center était plus qu’heureux d’ouvrir les portes de son emplacement le plus emblématique pour le compromis d’être présenté dans l’émission.

Une visite à un studio de radio, où les animateurs d’une émission intitulée “Valentine in the Morning” posent quelques questions à Sheridan et Julia avant de les inciter à interpréter une chanson ensemble. C’est la date qui se rapproche le plus d’une date typique de baccalauréat – ils ont dû gêner certaines célébrités mineures! (Pour mémoire, il ne semble pas que la performance de Sheridan et Julia ait été effectivement diffusée à la radio comme promis pendant l’épisode. Je tiens à voir si c’est un “Victoria n’a pas obtenu sa couverture de Cosmo promise parce qu’elle a modelé dans une situation de vêtements adjacents au racisme ».) Coût: Encore 0 $, sauf si vous comptez l’argent dépensé pour conduire le couple du manoir à la station.

Le voyage de Brandon et Savannah à Dresde, un salon historique où ils chantent du jazz ensemble et rencontrent Marty et Elayne, le couple qui s’y produit depuis les années 1970. Cette date concerne moins la frugalité de Listen to Your Heart avec ses dates et plus la démonstration de la créativité du spectacle. D’une part, Dresde est une institution légitime de L.A. (C’était dans Swingers!) D’un autre côté, en tant que résident de Los Feliz, il est étonnant que The Bachelor ait décidé de filmer une date ici. Normalement, le spectacle reste au centre-ville de Los Angeles ou à Hollywood; s’ils ont des caméraman qui esquivent les hipsters, vous savez qu’ils ont désespérément besoin de contenu. Si The Bachelor se présente au cinéma pendant que j’essaie de manger des ailes au Ye Rustic Inn, je vais me battre avec quelqu’un. Coût: Environ 100 $ (selon le nombre de cocktails que Brandon et Savannah avaient).

Meilleur moment: essayer de gagner le dernier gars célibataire

Tout comme Bachelor in Paradise, L2YH à plusieurs reprises, modifie radicalement le flux de l’émission en introduisant de larges bandes de nouveaux candidats. Au cours de la première semaine de l’émission, il y avait 12 hommes et huit femmes, ce qui a conduit à l’élimination de quatre hommes à la fin de l’épisode. Mais hier soir, il y avait 11 femmes et huit hommes, entraînant l’élimination de trois femmes.

Mais parce qu’il y avait plus de femmes que d’hommes, ceux qui n’avaient pas de partenaires se sont alignés pour bécoter le visage lisse de Ryan. Le premier était Natascha, dont les tentatives de vendre sa passion pour Ryan étaient à peu près aussi convaincantes que ses tentatives de vendre son dégoût envers Trevor plus tôt. «Vous me donnez une ambiance d’une situation Clark-esque», dit-elle. Ryan est confus, car Natascha est habillé comme une personne qui aime faire la fête dans les clubs et Ryan est habillé comme une personne qui a été prise au lycée par les gens qui faisaient la fête dans les clubs. Mais elle y est, explique-t-elle sans conviction. «J’aime un peu le type ringard. Je suis le plus attiré par ça, parce que je trouve ça sexy. ”

Vous souvenez-vous de la chanson «This Is Why I’m Hot» de Mims, dans laquelle Mims prétend prétendument expliquer pourquoi il est chaud mais ne le fait jamais (d’ailleurs quand il dit qu’il est chaud «parce que je vole, et vous t parce que vous ne le faites pas »)? Lorsque vous le décomposez, c’est essentiellement l’explication de Natascha. Elle est plus attirée par le type ringard parce qu’elle le trouve sexy. Elle ne dit pas pourquoi elle trouve ça sexy ou donne la moindre preuve qu’elle est attirée par d’autres hommes de type ringard, en plus d’un personnage de bande dessinée qui est également plus fort et plus rapide que n’importe quel humain à vivre. On pourrait soutenir que la nature de l’attraction physique est inexplicable, mais je voudrais également souligner que l’incapacité de Mims à expliquer sa propre chaleur a immédiatement précédé sa disparition complète et totale du rap, ce qui montre que vous devriez probablement être en mesure d’expliquer la chaleur . En fin de compte, cela n’a pas d’importance: Natascha commence juste à s’entendre avec Ryan immédiatement après avoir omis d’expliquer sa chaleur.

Vient ensuite Rudi, qui est armé d’une autre comparaison moins flatteuse avec un personnage fictif. «Tu ressembles à un Harry Potter très mignon», dit-elle. Puis, après quelques instants de gloussements, elle lance «on devrait s’embrasser tout de suite», et commence à s’entrainer vigoureusement avec Ryan. (Je veux dire, qui n’est pas excité par la pensée d’un sorcier britannique de 14 ans?) Mais un peu comme la façon dont le baiser de Cho Chang avec Harry l’a instantanément fait penser à Cédric Diggory, le baiser de Rudi avec Ryan lui fait instantanément réaliser qu’elle n’a aucun lien avec lui. “Je n’ai rien ressenti”, raconte-t-elle à un autre compétiteur, avant de revenir à Matt, son aventure de l’épisode précédent. (Je suppose que l’incident du Plain White T de la semaine dernière n’a pas trop blessé les sentiments de Rudi.)

Au final, Ryan choisit Natascha. Elle va assurément le larguer la semaine prochaine lorsque les chiffres changeront à nouveau et qu’elle sera mise en position de pouvoir. J’espère juste que Ryan a apprécié sa nuit d’être le produit le plus chaud de l’émission de télévision de maquillage / musique.