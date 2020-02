Écoutez l’impression hilarante de Dale Earnhardt Jr. de Clint Bowyer

Les stars de la NASCAR Cup Series, Clint Bowyer et Brad Keselowski, ont rejoint le stand de diffusion FS1 pour appeler la course Xfinity Series de samedi au Daytona International Speedway, et Bowyer a livré une impression hilarante de Dale Earnhardt Jr. vers la fin de la deuxième étape. En discutant des mérites de courir sur la voie du haut par rapport à la voie du bas, Bowyer a supposé qu’Earnhardt Jr. demandait probablement à son pilote de JR Motorsports et chef de course Justin Allgaier de se déplacer vers le haut de la piste, dans sa propre version de l’accent sud d’Earnhardt. .

Dale Jr. a adoré.

.