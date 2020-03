Ed Orgeron du LSU enregistre le PSA COVID-19

Ed Orgeron fait sa part pour essayer d’informer les gens sur la récente épidémie de coronavirus et comment se protéger et protéger les autres.

L’entraîneur de football LSU – célèbre pour sa voix sans équivoque, parmi tant d’autres choses – a enregistré une annonce de service public sur la façon de prévenir la propagation de COVID-19, qui est également connu pour essayer d’aplanir la courbe.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a tweeté la vidéo d’Orgeron – dont l’équipe a remporté le championnat national la saison dernière de football – samedi et a inclus des liens avec plus d’informations sur la façon d’essayer de rester en sécurité et en bonne santé pendant cette crise sanitaire mondiale. À la fin de l’année dernière, LSU et Orgeron ont été crédités pour leur contribution indirecte à la réélection du gouverneur.

Les fans de football universitaire aiment la voix d’Orgeron et l’écouteraient probablement parler de quoi que ce soit, et que faire pendant une pandémie n’est pas différent.

Il dit:

«Pour chaque équipe gagnante, la clé du succès est d’apprendre le livre de jeu. C’est vrai dans le football, et c’est aussi vrai quand nous nous attaquons au coronavirus. La propagation du coronavirus est une affaire sérieuse, mais il existe un plan de match pour assurer la sécurité des résidents. Chacun a un rôle à jouer pour relever ce défi ensemble.

«Couvre ta toux avec ton coude comme ça. Lavez-vous soigneusement les mains pendant 20 secondes. Si vous êtes malade, restez à la maison. Si vous pensez que vous devriez subir un test, appelez d’abord votre fournisseur de soins de santé. Évitez tout contact étroit avec toute personne malade. Protégez les membres de votre famille, y compris les personnes âgées. Si vous n’êtes pas à risque, faites attention à vos activités quotidiennes.

«Obtenez les faits maintenant de coronavirus.gov et du département de la santé de l’État. Nous sommes tous dans le même bateau. Faisons équipe pour protéger notre santé. “

Ce n’est pas la première fois qu’Orgeron accomplit une sorte de devoir civique. En 2017, comme l’a rapporté The Advocate in Baton Rouge, il a enregistré une série de messages d’intérêt public à la télévision et à la radio pour faire connaître l’aide aux personnes touchées par les inondations dévastatrices de l’année précédente.

Via l’histoire d’Adovcate il y a trois ans:

“(Orgeron) a dit au gouverneur s’il pouvait faire quoi que ce soit, alors il voulait aider”, a déclaré le porte-parole d’Edwards, Richard Carbo.

À la suite de l’épidémie de coronavirus, la NCAA a suspendu le recrutement pour tous les sports jusqu’au 15 avril au moins et annulé les championnats restants pour les sports d’hiver et de printemps, y compris les tournois March Madness pour hommes et femmes.

.