Eddie Hearn a REJETÉ la chance de signer Tyson Fury en 2017 parce qu’il pensait que ‘Gypsy King’ ne reviendrait jamais à la boxe des poids lourds

Le chef de la salle de match, Eddie Hearn, a révélé qu’il avait refusé de signer avec Tyson Fury en 2017 en raison de son excès de poids.

Hearn et Fury étaient tous deux présents pour l’épreuve de force de Derek Chisora ​​avec Agit Kabayel – l’ancien perdant face au champion d’Europe des poids lourds grâce à une décision par points.

ITV

Le poids de Fury monta à 28 pierres pendant ses jours les plus sombres

Tyson Fury explique à talkSPORT comment il se débrouille mentalement avec le verrouillage

Le couple a eu des discussions timides sur la possibilité de travailler ensemble alors qu’ils étaient tous les deux en France, certes à une époque de la vie de Fury où il avait des problèmes majeurs avec sa santé mentale.

Et Hearn, qui fait la promotion d’Anthony Joshua et de Billy Joe Saunders, a finalement décidé de laisser passer l’occasion d’ajouter Fury à son écurie de combattants – quelque chose qu’il regrette encore aujourd’hui.

«J’ai eu la chance de le signer. J’étais à Monaco, je pense que j’aurais pu le signer “, a-t-il déclaré à” Doing the Rounds “.

«Je ne voulais pas lui donner les combats qu’il voulait prendre à l’époque, parce que je pensais que c’était juste trop d’argent et que les combats n’étaient pas assez bons – et j’aurais probablement dû le faire, pour être honnête avec vous.

Ed Mulholland / Matchroom

Eddie Hearn, qui promeut le champion des poids lourds Anthony Joshua, a refusé de signer Fury en 2017

passé sa journée de foin?

David Haye réfléchit au retour de la boxe pour combattre le vainqueur de Fury vs Joshua

appel du devoir

Rencontrez le boxeur britannique livrant des repas au personnel du NHS combattant le coronavirus

REVIENS

Mike Tyson s’entraîne avant le retour sensationnel de la boxe plus tard cette année

châtiment

«Rappelez-vous ce que vous avez dit – faites-le pour moi» – Comment Mike Tyson a vengé Muhammad Ali

chats cool

Mike Tyson admet qu’il a peut-être acheté ses tigres à la star de Netflix Joe Exotic

Ragdoll

Froch révèle ce qu’il a dit à Groves hors caméra après leur fameuse poignée de main

ÉCHANGE

Eddie Hearn va et vient avec Shakur Stevenson et Andre Ward

DÉCISION

Luke Campbell perd sur le coup du titre mondial, WBC réintègre Devin Haney en tant que champion

“Je l’ai regardé et je me suis dit:” Tu ne vas jamais revenir de toute façon, regarde ta taille “, mais il a surpris tout le monde et combien j’avais tort.

«Fury est définitivement là-haut, et il y en a quelques autres. Quelques gars américains que j’ai probablement eu la chance de signer également. »

Le «Gypsy King» est revenu du bord du gouffre pour changer sa vie – à l’intérieur comme à l’extérieur du ring – et est maintenant l’homme principal de la boxe poids lourd.

Fury a détrôné l’ancien champion de la WBC Deontay Wilder de manière étonnante le 22 février, le plaquant deux fois avant de forcer son coin à jeter l’éponge pendant le septième round.

.