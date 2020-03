Eddie Hearn confirme que Anthony Joshua vs Tyson Fury peut être fait MAINTENANT et révèle la date potentielle et le lieu au Royaume-Uni pour le choc de 2020

Eddie Hearn a révélé que les pourparlers sont bien avancés entre Tyson Fury et Anthony Joshua pour organiser le premier des trois combats potentiellement au Royaume-Uni.

Cependant, l’attrait financier des combats à l’étranger pourrait bien faire en sorte que les fans britanniques ne voient pas les rivaux des poids lourds s’affronter pour le droit d’être appelé champion du monde des poids lourds incontesté.

Après avoir démantelé Deontay Wilder et réclamé la ceinture WBC lors de leur match revanche le mois dernier, Fury a été presque instantanément lié avec le champion WBA, WBO et IBF Joshua alors que les fans réclamaient une poussière nationale.

Mark Robinson / Matchroom Boxing

Eddie Hearn a confirmé que les fans pourraient voir Anthony Joshua vs Tyson Fury avant la fin de l’année

Bien que Fury doive d’abord affronter “ The Bronze Bomber ” en juillet et AJ doit affronter le challenger obligatoire de l’IBF Kubrat Pulev un mois plus tôt, la perspective de voir un événement décrit par Frank Warren comme “ le plus grand événement sportif depuis la Coupe du monde 1966 ” semble plus proche. que jamais.

Mais compte tenu de la relation lucrative entre “The Gypsy King” et ESPN et Bob Arum, chef de haut rang, la logistique pour ramener le jeune homme de 31 ans à la maison n’est pas aussi simple que prévu.

Quoi qu’il en soit, le promoteur de Joshua, Hearn, a déclaré à talkSPORT qu’il s’agit d’un combat qui pourrait être organisé instantanément et pourrait avoir lieu dans la capitale galloise de Cardiff.

Hearn a déclaré: «Nous sommes heureux maintenant et il y a eu beaucoup de conversations avec Bob Arum et MTK. Nous sommes heureux de conclure l’accord maintenant pour le vainqueur de ce combat.

Fury a produit un affichage époustouflant pour battre Wilder, renversant l’Américain précédemment invaincu deux fois en route vers la victoire

Lorsqu’on lui a demandé où cela aurait lieu, Hearn a ajouté: «Partout où cela est décidé parmi les équipes.

“Dans un monde idéal; au Royaume-Uni, cela ne nous limiterait qu’au stade Millennium en décembre. Peut-être que nous faisons deux combats?

«Peut-être que nous en faisons un à l’étranger; nous pourrions aller à Vegas, aller ailleurs, puis en été, retourner au Royaume-Uni.

«La clé est de faire le combat. Mais nous sommes heureux de faire ce combat maintenant avec Tyson Fury OU Deontay Wilder – en option. Cela ne nous dérange pas. Peu nous importe qui gagne!

«Nous voulons juste la ceinture; AJ veut juste être incontesté. “

Mark Robinson / Matchroom Boxing

AJ détient trois titres mondiaux majeurs, plus la ceinture IBO moins reconnue

Fury n’a pas combattu en Angleterre depuis juin 2018 lorsqu’il a fait son retour en boxe. Il a souligné Francesco Pianeta en Irlande du Nord, dessiné avec Wilder à Los Angeles et est devenu un nom connu à Las Vegas.

Pendant ce temps, “American Dream” d’AJ s’est transformé en un cauchemar alors qu’il était assommé par Andy Ruiz Jr à New York, avant de reprendre ses ceintures et de venger les bouleversements sismiques en Arabie saoudite en décembre dernier.

Et compte tenu des richesses offertes par les investisseurs étrangers, Hearn a expliqué comment la nature cruelle de la lutte contre les prix au plus haut niveau signifie que de telles opportunités ne peuvent pas être ignorées.

“Pour être honnête, autant que les promoteurs obtiennent une mauvaise réputation, la décision finale ira aux combattants”, a ajouté Hearn.

Mikey Williams / Premier rang

Fury détient également la prestigieuse ceinture «Ring Magazine»

«Les combattants veulent ce combat au Royaume-Uni mais, bien sûr, il y a une somme d’argent qui changerait cette opinion.

«Et, comme je l’ai dit, je crois que ce combat sera deux combats et cela pourrait même être une trilogie. Certes, l’un d’entre eux doit être au Royaume-Uni, décembre est toujours un peu difficile à organiser un combat au Royaume-Uni.

«Cela ne nous laisse qu’une seule option dans le stade Millennium – c’est un grand stade – mais vous parlez trois ou quatre fois plus d’argent pour le faire ailleurs.

«Même le 20 juin, Anthony Joshua a probablement refusé trois fois l’argent pour organiser ce combat au Royaume-Uni – il veut juste se battre à nouveau à Londres!

Eddie Hearn dit à talkSPORT qu’il a déjà eu des discussions sur Anthony Joshua vs Tyson Fury

«Donc, en ce moment, c’est le moindre de mes soucis. La préoccupation est plutôt la construction de l’accord, les réseaux, la façon dont le combat est placé et diffusé dans le monde entier. Nous savons que la scission est à peu près une chose de bon sens qui semble être respectée par tout le monde – allons-y.

“Concentrons-nous sur les combats qui se déroulent devant nous, ne glissons pas. Pulev est un combat difficile, invaincu depuis de nombreuses années. Il est le challenger obligatoire, il peut frapper.

«Pour Fury, pas d’erreurs contre Deontay Wilder. Vous gagnez tous les deux ces combats et nous chanterons le contrat MAINTENANT. »

