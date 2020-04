Eddie Hearn demande à Sky de diffuser le spectacle jamais vu Anthony Joshua vs Jarrell Miller “ Gloves Are Off ”

Eddie Hearn a révélé qu’il avait demandé à Sky Sports de diffuser l’émission “Gloves Are Off” d’Anthony Joshua vs Jarrell Miller.

Les poids lourds devaient se rencontrer le 1er juin de l’année dernière et ont donc enregistré une série de projections avant le combat.

Sky Sports

Anthony Joshua et Jarrell Miller étaient des rivaux amers

Cependant, Miller a échoué à plusieurs tests de dépistage de drogues et le combat a donc été abandonné, le remplaçant d’Andy Ruiz Jr.

En conséquence, “Gloves Are Off” n’a jamais été diffusé et les fans ont été déçus car le clip teaser a laissé beaucoup de gens en vouloir plus.

La demande des médias sociaux pour que le programme soit diffusé dès maintenant, pendant la pandémie de coronavirus qui a stoppé tout sport, semble avoir porté ses fruits.

Hearn a déclaré à Kugan Cassius sur un flux Instagram en direct: “J’ai parlé à Sky et je leur ai dit:” S’il vous plaît, pouvez-vous diffuser les gants Joshua-Miller? “.

«Parce que je pense que cela ferait des nombres massifs. Il y avait une charge de boeuf à l’époque.

“Je ne pense pas qu’ils aient complètement fini de tout couper car littéralement ça allait être montré la semaine du combat.

“Mais je pense que cela peut être fait et je pense que c’est quelque chose qu’ils examinent en ce moment pour être honnête.

“Alors ne soyez pas choqué de voir bientôt” Gloves Are Off “de Joshua-Miller sur vos écrans.”

