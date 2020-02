Eddie Hearn dit à Tyson Fury de se dépêcher et de battre à nouveau Deontay Wilder pour qu’Anthony Joshua puisse combattre Gypsy King en novembre ou décembre

Eddie Hearn s’attend à ce qu’un combat potentiel entre Anthony Joshua et Tyson Fury ait lieu en novembre ou décembre, tant que le Gypsy King craque à nouveau sur Deontay Wilder.

Les deux Britanniques détiennent toutes les ceintures après que Fury s’est emparé du titre WBC avec un superbe triomphe en sept rounds sur Wilder à Las Vegas samedi soir.

Tyson Fury a renversé Deontay Wilder à Las Vegas

Mais les espoirs d’une confrontation d’unification entièrement britannique cet été ont été anéantis lorsque le «Bronze Bomber» a invoqué une clause de revanche, affirmant que son costume l’avait gêné lors du deuxième combat avec Fury.

Joshua – l’actuel champion WBA, WBO et IBF – semble avoir mis Kubrat Pulev le 22 juin à la place.

Et maintenant Hearn, le promoteur de Joshua, a changé son objectif pour s’assurer que le combat avec Fury se déroule d’ici la fin de l’année, en supposant que les Britanniques s’en sortent indemnes.

Joshua vs Fury est le combat que tout le monde veut voir

Hearn a déclaré au Sun: «Les gens ne veulent pas du troisième combat [between Fury and Wilder]. Ils ont eu 19 rounds maintenant, Wilder a probablement remporté trois d’entre eux et lors du dernier combat, il a été battu.

«Mais je comprends la position contractuelle. Il a droit à une clause de revanche.

“Je dirais simplement” Dépêchez-vous, s’il vous plaît “et faites-le rapidement. Nous espérons simplement qu’ils s’en sortiront et qu’ils l’élimineront.

“J’espère que Fury pourra retirer le sien et nous pourrons le faire en novembre ou décembre de cette année.”

