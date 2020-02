Eddie Hearn dit que l’entraîneur Mark Breland a sauvé Wilder «battu» en jetant une serviette, Wilder envisage de le renvoyer

Le promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn, a déclaré à l’entraîneur de talkSPORT Deontay Wilder, Mark Breland, qu’il avait eu raison de jeter l’éponge contre Tyson Fury.

L’entraîneur du «Bronze Bomber» a arrêté sa bagarre avec le «Gypsy King» au septième round après avoir précédemment perdu les troisième et cinquième.

La serviette (au premier plan) a été jetée par le co-entraîneur de Deontay Wilder, Mark Breland

Lors de la conférence de presse d’après-combat, l’entraîneur de Breland dans le coin, Jay Deas, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision et dans ses premières interviews depuis la défaite, Wilder a déclaré qu’il envisageait de le renvoyer.

Hearn a réagi à Jim White sur talkSPORT: «Il a également dit que l’ami de Mark Breland connaissait l’entraîneur de Tyson Fury et qu’il essayait de l’aider en jetant l’éponge.

“Je veux dire, il ne pouvait pas se lever. Il était absolument battu et était sur le point de se blesser.

«Mark Breland est un ancien combattant, il était lui-même un grand champion du monde. Ils connaissent le jeu.

Eddie Hearn fait la promotion d’Anthony Joshua

«La dernière chose que vous voulez, c’est d’avoir un entraîneur courageux, les entraîneurs sont là pour protéger le combattant.

«Ils connaissent les combattants à fond, ils les connaissent mieux que quiconque.

“Il aurait été dans ce coin, en regardant Deontay Wilder, il n’avait pas l’air de vouloir être là.

“Il ne pouvait pas se lever, son équilibre avait disparu, et tout ce qu’il faut dans cette division-

“Il a vraiment de la chance que Fury n’ait pas réussi à lui tirer dessus ou il était avec un énorme puncheur parce qu’il aurait pu être gravement blessé dans ce combat.

«J’ai l’impression que Mark Breland était bien dans ses droits. En fait, cela ne m’aurait même pas dérangé si la serviette était arrivée plus tôt dans le combat.

“Le tout semble en plein désarroi.”

Mikey Williams / Premier rang

Le combat a été arrêté au septième tour

Wilder a déclaré à BoxingScene: «Il a été influencé par [Anthony] Dirrell. Ils ont dit que Dirrell était derrière lui en criant: «Jetez la serviette! Nous aimons notre champion!

“Et, vous savez, il travaille aussi avec‘ Sugar ’, le formateur opposé, le formateur de Tyson. [Dirrell] travaille aussi avec lui. [Breland] dit qu’il n’a rien entendu, mais tout le monde dit la même chose.

“Beaucoup de gens qui sont autour, beaucoup de gens qui étaient dans mon camp, et si tout le monde l’entend et si mes gens du coin peuvent l’entendre, et Mark a dit qu’il ne pouvait pas entendre [him], il y a quelque chose qui ne va pas avec ça.

“Il se passe aussi beaucoup de choses avec Mark. Mais, vous savez, nous allons prendre une grosse décision avant mon retour d’Afrique. Et nous allons partir de là. “

