Eddie Hearn et Anthony Joshua envisagent de lancer une coentreprise dans le secteur des agents de football

Eddie Hearn a révélé que lui et Anthony Joshua envisageaient une coentreprise surprise dans le secteur des agents de football.

Le promoteur et son premier combattant ont déjà fait la renommée dans le monde de la boxe et cherchent maintenant à élargir leurs horizons.

Mark Robinson / Matchroom

Eddie Hearn a promu Anthony Joshua depuis ses débuts professionnels

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de se lancer dans le football en tant qu’agent, Hearn a déclaré à British GQ: «C’est une question remarquable parce que j’en parlais il y a quatre heures.

“Vous savez quoi? Je vais juste le dire. Moi et AJ parlons de le faire.

«Nous l’avons regardé pendant un certain temps et il me l’a dit l’autre jour et il a dit: ‘Vous savez représenter les athlètes, vous pouvez utiliser ma marque et mon nom, je connais beaucoup de joueurs, nous allons en dehors. Vous savez comment construire une carrière sur le terrain et en dehors du terrain, alors qu’en pensez-vous? »

“Cela peut ne pas arriver, mais nous l’examinons. Pourrait être amusant.”

Barry Hearn a déjà travaillé dans le football

Eddie a une certaine expérience dans le domaine du football en étant témoin et en travaillant avec son père, Barry Hearn, qui a été président de Leyton Orient pendant 19 ans entre 1995-2014.

Plus tôt ce mois-ci, le club a publié une déclaration souhaitant à Barry de bien réussir après une crise cardiaque.

