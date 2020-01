Eddie Hearn raconte l’histoire de ses deux expériences de rencontre avec Al Haymon en personne, une fois lors de négociations entre Anthony Joshua et Deontay Wilder

Al Haymon est l’un des hommes les plus puissants et les plus influents de la boxe aujourd’hui, bien que l’on en sache relativement peu sur lui.

Le conseiller qui dirige les premiers champions de boxe a une bonne partie des meilleurs talents mondiaux de la boxe dans ses livres, avec des stars telles que Deontay Wilder, Errol Spence et Gervonta Davis pour n’en nommer que quelques-uns.

.

Deontay Wilder est l’un des clients les plus en vue d’Al Haymon

Floyd Mayweather a été l’un des premiers meilleurs boxeurs à se lier avec Haymon et la plupart de ceux qui le font deviennent farouchement fidèles à lui et à PBC.

Pour le grand public cependant, son impact est quelque peu mystérieux car il ne donne jamais d’interview et est rarement vu lors d’événements.

En 2014 et 2017, le promoteur britannique Eddie Hearn a rencontré Haymon pour des discussions infructueuses pour essayer de faire deux combats.

Discutant de ces réunions, Hearn a déclaré à The Ak and Barak Show sur SiriusXM: «J’ai rencontré le gars deux fois dans ma vie. Il existe.

. – .

Eddie Hearn fait la promotion d’Anthony Joshua

«La première fois, c’était à Shutters on the Beach à Santa Monica et je me suis envolé pour Los Angeles pour tenter de négocier Carl Froch contre Julio Cesar Chavez Jr. Il y a six ans.

“Je ne savais pas à quoi il ressemblait ou quelque chose comme ça.

“Je suis assis à la réception et ce type vient de rentrer. Il avait une casquette plate Bentley et j’ai regardé ce type et je lui ai dit:” Il n’y a aucun moyen que ce soit Al Haymon. “

«Et il est venu et il était seul. Un homme très apaisant, super intelligent.

Afficher l’heure

Al Haymon a fait une apparition rare après que Floyd Mayweather ait battu Conor McGregor

«Je veux dire, écoutez, je ne suis pas toujours d’accord avec tout ce que fait Al Haymon, mais j’ai énormément de respect pour lui parce qu’il est très bon dans son travail.

“Même chose avec Bob Arum, si vous ne respectez pas Bob Arum et sa longévité dans le sport, vous n’avez pas à respecter chaque geste qu’il a fait ou chaque accord qu’il a fait.

«Mais quiconque s’en tient à quelque chose aussi longtemps et reste au sommet de quelque chose aussi longtemps, vous devez le respecter.

«Nous n’avons pas réussi à conclure un accord là-bas et la prochaine fois que nous nous sommes rencontrés, il était un personnage complètement différent parce que nous faisions déjà quelque chose aux États-Unis.

«C’était une rencontre entre moi et Al et Shelly [Finkel – Wilder’s manager]. “

. – .

Eddie Hearn a récemment emménagé sur le marché américain et rivalise avec Haymon

Lorsqu’on lui a demandé si Haymon était plus agressif cette fois-ci, Hearn a répondu: «Oui, comme s’il était sous pression.

«Je pense qu’il subit une énorme pression maintenant, écoutez, nous le sommes tous.

“Je ne peux pas m’asseoir ici et vous dire que je marche dans DAZN et je flotte dans les airs et ils nettoient mes chaussures quand j’entre. Je dois livrer.

«Peu importe ce que vous faites, vous devez livrer. Si vous ne livrez pas un spectacle de qualité, les gens ne regardent pas.

.

Chris Eubank Jr est maintenant aligné avec Haymon

“Ce sera la même chose avec nous, si nous ne conduisons pas d’abonnés, si nous ne produisons pas de contenu de qualité, si nous ne faisons pas parler les gens, nous serons sortis.

«Donc, j’ai l’impression qu’Al est actuellement sous pression car il a beaucoup de combattants à sortir et c’est un environnement à haute pression.

«Mais il est très bon dans ce qu’il fait et c’est un homme très intelligent, et nous continuerons de nous battre.

“En ce moment, c’est comme les trois grands, qui sont PBC, Matchroom et Top Rank.”

Ryan Hafey / PBC

Leo Santa Cruz a nommé son fils d’après Al Haymon

Quant à savoir s’il a parlé à Haymon à plusieurs reprises depuis, Hearn a déclaré: «Je ne pense même pas qu’il ait un téléphone.

«L’un de mes amis les plus proches est Luis DeCubas qui travaille pour Al Haymon.

«Et Luis et moi avons une relation exceptionnelle où nous avons pu faire des combats comme ça.

«J’ai fait le combat de Charles Martin [vs Anthony Joshua] à travers Luis DeCubas, j’ai fait le combat d’Andy Ruiz à travers Luis DeCubas.

. – .

Deontay Wilder est dirigé par Shelly Finkel, qui échange régulièrement des jibes avec Hearn

“Al ne m’aimera pas. Je ne pense pas que nous ayons vraiment besoin de [meet in person again].

«Parfois, vous rencontrez quelqu’un dans ce jeu où vous êtes juste sur une longueur d’onde où vous pouvez faire avancer les choses et moi et Luis sont sur cette longueur d’onde.

«Je crois que si nous allons faire Joshua vs Wilder, ce sera fait par Luis DeCubas.

“Et nous en avons déjà discuté au cours des deux dernières semaines où nous nous disons:” Regardez, faites le combat contre Fury, mais faisons ce combat. Toi et moi, pas de taureaux ***, pas d’Al Haymon, pas de Shelly Finkel. »»

.