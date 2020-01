Eddie Hearn révèle une “ offre énorme ” pour Anthony Joshua pour combattre Deontay Wilder contre le vainqueur de Tyson Fury en Arabie Saoudite, prêt à donner une répartition 50/50

Une «offre énorme» est sur la table pour un combat entre Anthony Joshua et le vainqueur du match revanche Deontay Wilder contre Tyson Fury qui aura lieu en Arabie Saoudite, a révélé Eddie Hearn.

On sait déjà que Wilder et Fury ont une clause pour autoriser un éventuel combat de trilogie après leur réunion du 22 février, si le perdant le demande.

Anthony Joshua est la plus grande attraction de la division poids lourds

Cependant, le promoteur d’AJ prévoit de perturber cela en proposant l’accord 50/50 que les deux hommes avaient précédemment demandé.

“Nous devons essayer d’y arriver”, a déclaré Hearn à Sky.

«En ce moment, le combat que veut Anthony Joshua est le vainqueur de Wilder et Fury.

“Nous y sommes déjà allés, les deux gars ont refusé 60/40 pour ce combat et maintenant nous n’avons plus d’autre option que de leur offrir 50/50 car le combat n’aura jamais lieu.

«Sous réserve du patron [AJ] abandonner le pouce, je pense qu’il sait que c’est la façon de faire ce combat. “

Esther Lin / SHOWTIME

Fury et Wilder ont construit leurs profils et sont maintenant plus proches de la parité avec Joshua

Hearn a ensuite discuté des récentes réunions avec les responsables saoudiens qui ont participé à la préparation du match revanche de Joshua avec Andy Ruiz Jr.

Les Britanniques ont choqué le monde de la boxe en prenant ce combat à Diriyah après avoir obtenu des Saoudiens des frais de site valant des dizaines de millions de dollars.

Quant à savoir si un accord similaire pourrait être conclu pour Joshua contre Wilder ou Fury, Hearn a déclaré: “Nous avons une énorme offre de site en place pour que ce combat ait lieu.”

MATCHROOM

Ruiz Jr vs Joshua II a eu lieu dans une arène construite à cet effet qui a été construite en seulement deux mois

Hearn a conclu en parlant à iFL TV: «Quand vous regardez la valeur et ce que les combattants gagnent, ce n’est pas 50/50.

“Mais la seule façon de l’obtenir est 50/50, alors ne nous foutons pas, faisons-le.”

«Je pense que la perte de Ruiz a pris un peu d’arrogance peut-être loin de moi.

“Nous aurions pu tout perdre, maintenant il est beaucoup plus grand que jamais, mais ne soyons pas assez arrogants pour le perdre.”

