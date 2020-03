Eddie Hearn veut que les contrats soient finalisés MAINTENANT pour le super combat 100% britannique

Un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury doit avoir lieu cette année, estime Eddie Hearn.

Les deux affrontent respectivement Kubrat Pulev et Deontay Wilder en juin et juillet, ce qui met en place une éventuelle bataille incontestée fin 2020.

Joshua a regardé Fury démanteler Wilder et on espérait qu’un combat d’unification pourrait être fait ensuite, mais l’Américain battu a déclenché la clause de revanche qu’il avait dans son contrat

“La grande chose est que [Fury vs Wilder 3] est en juillet et nous boxons en juin », a déclaré Hearn, qui fait la promotion de Joshua, à Sky Sports.

«Maintenant, notre intention, et les conversations sont en cours, est de finaliser le combat Fury vs Joshua pour décembre de cette année.

“Il n’y a aucune raison de ne pas le contracter maintenant, sous réserve que les deux gars gagnent l’été.”

Joshua défendra ses ceintures lourdes IBF, WBA et WBO à White Hart Lane le 20 juin, tandis que Fury combattra à nouveau Wilder avec le titre WBC en jeu, l’ayant pris en février.

Ce combat de trilogie est prévu pour Las Vegas car Wilder a déclenché la clause de revanche dans son contrat, ce qui signifie qu’une soi-disant «bataille d’Angleterre» est en attente.

«La fierté et l’ego de Wilder signifiaient qu’il était très improbable [Joshua vs Fury would be made next]. Il ne se retire pas, il veut cette revanche avec Fury », a ajouté Hearn.

«La lutte incontestée doit avoir lieu en 2020.»

Le patron de Matchroom a également déclaré qu’un accord de deux combats entre Joshua et Fury était également en cours d’élaboration, alors qu’il a également déclaré qu’il essaierait de le faire au Royaume-Uni.

Frank Warren, co-promoteur de Fury, a fait écho aux paroles de son rival en insistant sur le fait que tant que les boxeurs continueront de gagner, le super combat très attendu aura lieu avant la fin de l’année.

Cependant, les fans ont remarqué que Warren était assis à côté du prince Khalid d’Arabie saoudite lors de la bataille de Wilder, ce qui a laissé supposer que cela pourrait avoir lieu dans le Royaume étant donné qu’il était fortement impliqué dans la revanche Andy Ruiz vs Joshua.

“Il est un grand fan de boxe, il est très bien informé sur le sport et il a été impressionné par Tyson”, a déclaré Warren à talkSPORT.

“Je sais qu’il s’intéresse aussi à Anthony Joshua, peut-être qu’ils viendront et feront quelque chose quand la paire se rencontrera enfin.”

Il a également souligné combien il voulait voir le combat se produire, ajoutant que Joshua avait besoin de Fury et qu’il y aurait une répartition 50/50.

“C’est Fury vs Joshua, pas Joshua vs Fury. Joshua a les ceintures de Tyson qu’il a libérées. Tyson est l’homme principal, mais les egos doivent sortir par la fenêtre. “

