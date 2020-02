Eddie Jones a “ laissé tomber l’Angleterre ” et DOIT être limogé, selon l’ancien demi-mêlée des Sarrasins Kyran Bracken

L’ancien demi-mêlée des Sarrasins Kyran Bracken insiste sur le fait qu’Eddie Jones a «laissé tomber l’Angleterre» et doit être remplacé.

L’Australien a mené la Rose rouge à la finale de la Coupe du monde au Japon il y a à peine trois mois, mais son style abrasif et sa nature têtue se portent avec les anciens joueurs et experts.

Jones a été particulièrement bruyant lors de la préparation du match d’ouverture des Six Nations contre la France au Stade de France, promettant que la “brutalité” serait la perte du côté inexpérimenté de Fabien Galtier.

Eddie Jones est sous contrôle pour des défaites consécutives

Cependant, outre un retour tardif dû à la fatigue française, c’est l’Angleterre qui a été battue et meurtrie à Paris lors de la défaite 24-17 dimanche.

Bien qu’il n’ait pas joué comme Owen Farrell, Tom Curry et Courtney Lawes lors du premier match du championnat, Jones a décidé de ne pas modifier son équipe pour le match contre l’Ecosse samedi.

L’affrontement de la Coupe Calcutta à Murrayfield a des ramifications potentiellement énormes avant les matchs à domicile contre l’Irlande et le Pays de Galles et le vainqueur de la Coupe du monde Bracken pense que Jones doit apporter des changements.

Bracken a déclaré à talkSPORT 2: «On dirait qu’il va choisir la même équipe et je pense qu’il l’a fait par le passé.

Kyran Bracken a joué 51 fois pour l’Angleterre

“Il y a eu des appels, il y a plusieurs lunes, pour que Chris Robshaw soit changé et il n’a pas eu de problème pendant deux ans. Mike Brown de même, il ne l’a pas fait pendant des années et des années.

«Il y a un jeune enfant appelé Alex Dombrandt à Harlequins qui déchire la Premiership et joue si bien et mérite sa chance.

“Mais il ne va pas avoir sa chance et maintenant, pauvre Tom Curry, on dirait qu’il va commencer au numéro huit et il n’est pas un numéro huit naturel.

«Oui, il pourrait apprendre le poste, mais le faire en Premiership, pas en rugby international.

“Mais Eddie Jones pense qu’il sait le mieux et je pense que tous les experts du rugby et les anciens joueurs pensent que nous savons mieux.”

Alex Dombrandt brille pour Harlequins dans sa position naturelle de n ° 8

La décision de jouer au flanker à ciel ouvert Curry en tant que n ° 8 s’est retournée contre Paris

Northampton Saint George Furbank a reçu un baptême du feu pour tester le rugby lors de son premier départ en arrière latéral contre les Français dimanche.

Avec Anthony Watson et Manu Tuilagi qui vont définitivement rater le match contre l’Ecosse, il semble que Jonathan Joseph commencera à l’extérieur de Farrell et George Ford dans le canal intérieur.

L’expérience de jouer deux moitiés de mouche reconnues en position 10 et 12 a fait des merveilles lors de la tournée australienne 2016, mais les défaites les plus néfastes de l’Angleterre sont survenues lorsque les équipes ont rapidement pressé et fermé le canal intérieur.

Dans les défaites contre le Pays de Galles, l’Afrique du Sud et maintenant la France en 12 mois, Bracken a l’impression que Jones a prouvé au monde que son temps au sommet est maintenant terminé.

Adrian Durham pense qu’Eddie Jones est “ fini ” en tant que patron de l’Angleterre et “ parle d’une tonne de déchets ”

“Il a laissé tomber l’Angleterre à bien des égards”, a ajouté Bracken. «Pas seulement dans la sélection, mais dans l’utilisation de la langue.

«Il utilise un confident de David Pembroke de retour en Australie et sort avec le slogan; “Nous voulons que l’on se souvienne de nous comme de la meilleure équipe que le monde ait jamais vue”.

«Eh bien, comme Clive Woodward nous l’a toujours dit, vous ne regardez jamais au-delà du prochain match.

“Si vous commencez à sortir avec des choses comme ça, si vous commencez à faire monter l’opposition comme il l’a fait dans le passé, comme il l’a fait avec les Français quand il a dit que nous allions être” brutaux “, cela ressemble à beaucoup de rotation.

«Et je pense que nous avons besoin d’un changement au sommet. Je pense qu’il a suivi son cours – il a bien fait de nous amener à la finale [of the World Cup] – mais il est temps de changer. “

