Eder Sarabia passe de Quique Setién: “Je vais rester le même”

Eder Sarabia Il a rompu son silence avant le début du match de la Ligue de Santander qui mesure Barcelone et la Real Sociedad. Le deuxième entraîneur de l’équipe du Barça Il n’a pas hésité à la controverse entourant son attitude envers les joueurs de la première équipe et a déclaré qu’il a l’intention de rester le même malgré Quique Setién s’est excusé en son nom et l’a exhorté publiquement à se contrôler.

“Mon essence ne changera pas, je continuerai à vivre intensément le football”, Sarabia a mis en garde contre les microphones Movistar +, avec le sourire et sans être affecté devant les caméras par ce qui s’est passé dans le vestiaire de Barcelone et sa publicité. “Je resterai le même”, a-t-il ajouté, suscitant également la nécessité de “donner l’exemple aux enfants” avec l’attitude sur le terrain et sur les bancs.

La controverse impliquant Eder Sarabia a commencé après que des images aient été diffusées sur le banc du Santiago Bernabéu lors de la célébration de la Classique dans laquelle l’assistant de Setién a critiqué les joueurs pour leurs décisions sur le terrain. À partir de là il a transcendé le malaise des poids lourds avec le caractère interventionniste du fils de Manu Sarabia, et les excuses publiques en son nom de son partisan Quique Setién n’ont fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.