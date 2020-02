Edgar Méndez revient au Deportivo Alavés

L’équipe albiazul a profité du peu de rôle qu’elle jouait dans le Croix Bleue pour accueillir le milieu de terrain dans leurs rangs. Il Deportivo Alavés cela a été fait sur une propriété avec Edgar Mendez, qui a signé jusqu’en 2022.

La déclaration du Deportivo Alavés sur la signature d’Edgar Méndez

«Le Deportivo Alavés et Edgar Méndez se croisent à nouveau. La fin de Tenerife se jouera à nouveau dans l’institution du Paseo de Cervantes jusqu’en 2022 grâce à l’accord intervenu entre le Glorious, le footballeur lui-même et la Croix Bleue », a expliqué le club babazorro.

“Edgar Mendez (2/01/1990, Arafo) est un extrême droitier qui a déjà joué dans les rangs Glorioso lors de la saison 2016-2017 après avoir traversé des clubs comme le Granda, Tenerife ou Almeria, entre autres. Le joueur de Tenerife est venu jouer 33 matchs avec l’élastique albiazul, étant le propriétaire de 22 d’entre eux », a souligné le Alaves.

«Le milieu de terrain a marqué 8 buts cette saison, 4 en Liga Santander et 4 autres en Copa del Rey. Au total, il a joué 1 931 minutes avec le Deportivo Alavés, 1 617 minutes en Liga et 314 minutes en Copa Del Rey. Il était, en fait, l’auteur du premier but de Mendi sur ce parcours, ainsi que celui qui nous qualifiait pour la finale de la Copa del Rey contre le Celtic of Vigo», Finalise la note avec laquelle le club a officialisé son retour.

Edgar Méndez, cinquième signature du Deportivo Alavés sur le marché d’hiver

En plus d’avoir accueilli Víctor Camarasa dans ses rangs en prêt jusqu’à la fin de la saison et Ismael Gutiérrez jusqu’en juin 2021, l’équipe basque a également intégré Roberto Jiménez en remplacement de Antonio Sivera. Avec l’arrivée de Ljubomir Fejsa, il y a eu quatre signatures selon lesquelles Alaves Il avait fermé pour le match retour du championnat. Maintenant, Edgar Méndez est devenu le cinquième.