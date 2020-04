Édgar Méndez se bat avec un fan de Cruz Azul qui l’appelait “tronc”

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Le footballeur espagnol Edgar Mendez quitté les rangs de Croix Bleue au début de 2020 pour non-entrée dans les plans du directeur technique Robert Dante Siboldi. Cependant, il semble que les fans de ciment n’oublient pas le joueur ibérique, car il est considéré comme l’une des pires signatures.

À travers de Twitter le programme «Soccer épicé«Réalisé une enquête auprès des fans célestes où on leur a demandé quel joueur était le pire renforcement de Croix Bleue. Parmi les centaines de commentaires, celui de l’utilisateur se détacheDany Pérez«, Qui a répondu avec force:”L’étourdissement d’Edgar Méndez et du cousin de Messi“

Après ce commentaire, le joueur espagnol n’a pas tardé à réagir et s’est vanté de ses championnats avec le Machine. “16 buts et trois titres qui troncazo et vous combien de titresÉcrit Méndez.

16 buts et 3 titres qui troncazo et toi combien de titres?

– Edgar (@ edgarmendez9) 9 avril 2020

Edgar Mendez atteint les rangs de Croix Bleue pour lui Ouverture 2017 de la main de Paco Jémez; en son temps en tant que joueur de ciment, il a réussi à soulever le titre de Coupe MX et la MX Super Cup.