Edge révèle comment il a aidé Dolph Ziggler avant de prendre sa retraite en 2011

Edge est finalement revenu à la WWE après une absence de 9 ans en tant que lutteur actif. La Superstar de catégorie R est revenue sur le ring cette année au Royal Rumble et a déjà donné aux fans deux combats mémorables contre Randy Orton depuis lors.

Edge a dû prendre sa retraite en 2011 après avoir subi une blessure au cou qui menace sa carrière. Alors que l’on croyait que la carrière de l’ancien champion de la WWE était terminée et qu’il devait prendre sa retraite, Edge a pu renverser la vapeur et faire un retour surprenant.

La superstar de la catégorie R révèle comment il a aidé Dolph Ziggler

Tout en parlant à Booker T sur le podcast du Hall of Fame, Edge a parlé de ce qu’il voulait faire dans l’entreprise avant d’être contraint à la retraite anticipée. Edge a révélé qu’il voulait enseigner aux plus jeunes Superstars et les aider à s’améliorer. Il a ajouté que la seule façon de le faire était d’être dans le ring avec eux.

Edge a plaisanté en disant que « vous pourriez perdre patience » en essayant d’expliquer quelque chose aux plus jeunes Superstars, mais ils n’apprendront que si vous êtes dans le ring avec eux. Bien qu’il admette avoir eu la chance d’aider et d’enseigner à de jeunes Superstars comme Dolph Ziggler en travaillant avec eux, il n’était pas satisfait et pensait qu’il avait plus à donner.

Edge a également expliqué comment le fait d’être contraint de se retirer a en quelque sorte pris la décision de sa main. Il ne voulait pas partir, mais il admet que son corps lui faisait mal et que cela avait été une décision difficile pour lui.

Les plans futurs d’Edge

Alors que certains rapports suggèrent qu’Edge pourrait être hors service pendant longtemps après avoir subi une blessure au triceps lors de son heads-up avec Randy Orton dans Backlash, Edge a fait une apparition sur RAW il y a quelques semaines pour avertir Randy Orton de ne pas le faire. avait terminé. avec The Viper encore.

En parlant de son prochain match avec Randy Orton, voici ce que Edge a dit sur Busted Open Radio:

À l’avenir, le défi sera bien, quel est le prochain chapitre de cela et comment le rendre complètement différent de Backlash? Mais c’est amusant. C’est là que vous entrez dans les nuances de l’histoire.

