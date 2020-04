Edge s’ouvre à son retour à la WWE, rivalité avec Randy Orton

Il y a neuf ans, le 11 avril 2011, la superstar de la WWE Edge se tenait au centre du ring lundi soir brut et a annoncé en larmes à une foule stupéfaite que sa carrière de catch était terminée. Une IRM avait révélé qu’Edge souffrait d’une sténose vertébrale cervicale liée à une blessure qu’il avait subie des années auparavant, une condition qui a mis fin à la carrière de plusieurs stars de la WWE, dont Stone Cold Steve Austin. En tant que champion du monde des poids lourds à l’époque, Edge a été contraint de renoncer à son championnat moins de deux semaines après ce qui semblait être son dernier match WrestleMania.

Edge, dont le vrai nom est Adam Copeland, a commencé une nouvelle carrière d’acteur et a décroché des rôles récurrents dans des émissions de télévision telles que Haven et Vikings. Une chance d’effacer sur un vélo de montagne, Edge a déclaré à ESPN, a finalement conduit à son retour sur le ring. Après avoir fait une chute brutale et découvert que son cou n’était pas indemne, il a commencé à parler avec les médecins d’un possible retour à la lutte. En janvier, Edge a livré un moment inoubliable que les fans n’auraient jamais cru possible, lorsqu’il a fait une entrée surprise au Royal Rumble 2020 – qui a mis en place une querelle avec un vieil ami et rival Randy Orton.

Ce week-end à WrestleMania 36, ​​Edge affrontera son premier match en simple depuis 2011 – un combat Last Man Standing contre Orton.

Avec seulement quelques jours avant le WrestleMania le plus unique de l’histoire, Edge a parlé à For The Win de son histoire avec Randy Orton et de la façon dont il a géré notre nouvelle réalité mondiale pendant la crise des coronavirus.

Pour la toute première fois, WrestleMania se déroulera comme un événement de deux nuits en streaming le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril à 19h00. ET les deux nuits sur WWE Network et pay-per-view.

FTW: Quelle a été votre première réaction à l’annonce que WrestleMania 36 serait transféré au Performance Center?

Bord: Je pense que nous sommes à une époque où… tout est si changeant et tout est si étrange en ce moment. Je suppose que si je le regarde uniquement du point de vue de la performance, vous allez «ahh». Parce que vous aimez pouvoir être devant un public, vous nourrir de cela, l’adrénaline de cela et de toutes ces choses. Ensuite, j’ai commencé à regarder «OK, eh bien, c’est là que nous en sommes. C’est normal pour l’instant. Alors, quels sont les défis ici, et comment pouvez-vous vous adapter et continuer à faire une histoire captivante? ” Donc, si je coupe une promo, bon maintenant je fais du théâtre. Je fais un monologue sur une caméra. Et c’était amusant! Cela me permet d’explorer mes côtelettes d’acteur. C’est ainsi que j’ai essayé de recalibrer mon cerveau avec.

FTW: Vous avez commencé à jouer quand vous avez été forcé de prendre votre retraite en 2011. Cette expérience vous a-t-elle aidé à vous sentir un peu plus naturel dans une situation qui n’était pas naturelle?

Bord: Sans aucun doute. Ce n’est que lorsque je suis revenu, vraiment la nuit après le Rumble, que j’ai ressenti la différence dans tous les répétitions que j’ai faites sur les tournages au cours de ces neuf dernières années. Parce qu’à cette époque, j’ai fini par filmer 99 épisodes de télévision, à faire des films. Vous ne comprenez pas pleinement le confort que cela vous offre tant que vous ne l’avez pas introduit dans une autre arène pour voir comment cela se passe là-bas. Cela a vraiment, vraiment aidé. Juste plus naturel, plus conversationnel. Moins de cela… chose promotionnelle de lutte crier-y.

… Je pense que vous pouvez dire aux gens qui ont des côtelettes et ceux qui n’en ont pas. J’ai toujours, lorsqu’on me demandait des conseils sur quoi faire, je dis à n’importe qui dans l’industrie “allez prendre des cours de théâtre.” Cela devrait être la première chose que vous faites une fois que vous vous entraînez.

FTW: De toute évidence, une partie importante de la lutte joue avec la foule et répond à l’émotion du public. Comment pensez-vous que le déroulement de votre match avec Randy sera différent sans personne présent?

Bord: Vous savez, de tous les matches, je pense vraiment que cela nous affecte le moins. Je pense que l’histoire que Randy et moi avons racontée est si personnelle et donc – j’ai utilisé du «grain» tout au long de cette histoire – mais granuleuse et sombre et un peu tordue, que j’ai presque l’impression que cela ne nous affecte pas. Et peut-être réellement nous aider, étrangement? Parce qu’un match de Last Man Standing dans un stade de football, vous savez, je voudrais emmener la chose partout. Mais vous avez la possibilité de perdre votre public lorsque vous le prenez dans les coulisses, loin du public, maintenant ils doivent regarder l’écran. Maintenant, ils tendent le cou.

Maintenant, nous avons la pleine liberté, c’est une toile vierge. Maintenant, nous pouvons tout faire. Et vraiment, ce que je veux faire, c’est continuer à raconter cette histoire entre deux gars qui se connaissent si bien, qui ont tellement d’histoire. Et une grande partie de ce que vous voyez et entendez est vraie, et je pense que c’est pourquoi cela se connecte tellement avec les gens, au moins dans les commentaires que j’ai reçus. Entre les promos, entre notre travail ensemble, il y a beaucoup de réalité là-bas. Nous revenons en arrière, et beaucoup de choses dont nous avons parlé, elles se sont produites. Et je pense que quand il y a ce genre de vérité brute, c’est dans quoi vous pouvez vraiment vous enfoncer. Je ne pense donc pas que le manque d’audience nous gênera autant que les autres matchs.

FTW: Vous souvenez-vous de la première fois que vous êtes monté sur le ring avec Randy Orton et de vos impressions sur lui par la suite?

Bord: La première fois que je l’ai rencontré, je m’en souviens encore, vraiment. Cette réunion où Bob nous a présenté, et je me souviens juste avoir pensé “hé, il est plus grand que moi.” Et pensant qu’il a tous les outils en le regardant simplement. Vous savez, c’est un beau garçon, toutes ces choses – mais vous ne savez pas ce qu’ils apportent à la table du point de vue du ring. La première fois que je l’ai vu travailler, je suis allé «OK, il est spécial». Et puis la première fois que nous nous sommes affrontés, c’était pour le titre intercontinental, et à peu près dès le départ, dès la première fois que nous enfermé il y avait juste quelque chose de différent entre nous. Et c’est soit là, soit ça ne l’est pas. Vous pouvez travailler pour y arriver avec quelqu’un, mais avec lui et moi, cette étincelle a été immédiate. Et je l’ai eu comme ça avec peut-être une autre personne.

FTW: Qui est cette autre personne?

Bord: Eh bien, c’est au coude à coude avec Taker et Kurt Angle. Je dois aussi y envoyer Jeff Hardy.

FTW: Drew McIntyre a déclaré être convaincu que votre match devrait être l’événement principal lors d’une des nuits de WrestleMania. Cet honneur vous importe-t-il vraiment?

Bord: Je veux dire, pas vraiment. Ce n’est vraiment pas le cas. Mon état d’esprit est que notre match va être difficile à suivre. C’est vraiment, et c’est mon travail, c’est de le rendre difficile à suivre. Donc, si vous voulez le mettre au milieu, si vous voulez le mettre au début, bonne chance pour le suivre. Si c’est le dernier, tant mieux, mais cela ne change pas mon état d’esprit. Mon état d’esprit est de continuer à raconter cette histoire, et pour mon premier match de simple en neuf ans, je veux commencer ce deuxième chapitre depuis mon retour au Royal Rumble, je veux continuer sur cette lancée. Je veux montrer aux gens que j’ai pris ce métier à un niveau différent de celui que je faisais auparavant.

FTW: C’est toujours la période la plus mouvementée de l’année pour les stars de la WWE, et tout le monde sur la liste essaie de regarder leur meilleur absolu pour la plus grande scène de l’année. Avec toutes les restrictions et recommandations entourant la crise des coronavirus, avez-vous dû modifier votre routine d’entraînement?

Bord: Pour moi, non, car j’utilise une entreprise appelée Nutrition Solutions qui a continué et ils ont leurs protocoles. Je continue toujours à prendre mes repas – en fait, le PDG de la société a vraiment été sur le terrain avec moi pour me téléphoner. Je me sens presque plus préparé que jamais pour un match, même à l’intérieur tout ça. C’est le plus strict que j’aie jamais suivi…. Quand tout s’est passé, cela a en quelque sorte réduit notre plan de moitié par rapport à ce que nous avions prévu. Nous avions prévu six semaines de sortie, enfin nous en avons trois. OK, nous ajustons donc en conséquence. J’ai en quelque sorte construit un complexe où nous avons une salle de gym, j’ai ma propre salle de gym et j’ai juste pu continuer à m’entraîner et continuer à faire mon truc.

