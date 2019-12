Edinson Cavani 'accepte' de rejoindre l'Atletico Madrid depuis le Paris Saint-Germain et achèvera le transfert gratuit l'été prochain

Edinson Cavani a accepté de rejoindre l'Atletico Madrid pour un contrat de trois ans, selon des informations en Italie.

Le joueur de 32 ans devrait quitter le Paris Saint-Germain en transfert gratuit en fin de saison.

Cavani a six mois pour exécuter son contrat actuel avec le club de Ligue 1 mais peut signer un accord pré-contractuel avec un club étranger à partir du 1er janvier.

Edinson Cavani a rejoint le PSG en 2013 et a marqué 196 buts pour le club français

Gianluca Di Marzio affirme que l'attaquant a déjà conclu un «accord» avec l'Atletico pour mettre un papier sur un contrat avec le club espagnol.

Cependant, ils pourraient envisager de le signer maintenant plutôt qu'en janvier, car Atleti a lutté pour des buts cette saison sans qu'aucun joueur n'atteigne de chiffres à ce jour et seulement Alvaro Morata avec plus de quatre buts à son actif dans toutes les compétitions.

L'Inter Milan et la franchise MLS de David Beckham Inter Miami ont également montré un intérêt pour Cavani, mais il semble que l'Atletico gagne la course.

Cavani est le meilleur buteur du PSG avec un record incroyable de 196 frappes en 289 matchs; il a dépassé le buteur précédent Zlatan Ibrahimovic l'an dernier.

Il a rejoint l'équipe de Ligue 1 en 2013 depuis Napoli et a remporté la ligue cinq fois.

L'international uruguayen n'a fait que 11 apparitions dans toutes les compétitions cette saison en raison d'une blessure, cependant.

Il a raté la victoire 4-1 du PSG sur Amiens avec un problème musculaire et ne sera pas de retour avant la nouvelle année.

Le manager Thomas Tuchel a déclaré: «Il est un peu blessé. Il a ressenti un peu de douleur musculaire après le penalty (contre Galatasaray).

"C'est suffisant pour qu'il ne soit pas disponible."

