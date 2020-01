Edinson Cavani devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été et Man Utd aura la chance de recruter un attaquant prolifique

Manchester United aurait la possibilité de signer Edinson Cavani sur un transfert gratuit cet été.

L’attaquant uruguayen est actuellement au Paris Saint-Germain mais devrait quitter les géants de la Ligue 1 à l’expiration de son contrat en fin de saison.

. ou concédants de licence

Edinson Cavani devrait quitter le PSG cet été – pourrait-il rejoindre Manchester United?

Le Manchester Evening News rapporte que Cavani pourrait envisager de déménager à Old Trafford, mais les Red Devils devraient lutter contre la concurrence de Chelsea et de l’Atletico Madrid s’ils espèrent signer l’avant prolifique.

Malgré les premières informations contraires, il est peu probable que Cavani quitte la France ce mois-ci.

Même si son contrat expire dans moins de six mois, le PSG devrait toujours vouloir environ 30 millions de livres sterling si un accord permanent doit être conclu avant la fermeture du mercato dans deux semaines.

«S’il peut y avoir des départs et des arrivées dans le groupe? C’est encore possible dans le football, je ne peux pas dire “, a déclaré le patron du PSG, Tuchel. Canal +.

«Cavani? Nous devons poser la question à Edi. Il est blessé. Il a ressenti quelque chose à l’entraînement et il ne pouvait pas être là [against Monaco].

«Si je veux qu’il reste? Il vaut mieux, pour atteindre nos objectifs, l’avoir, oui. “

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Fulham vs Middlesbrough (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Watford vs Tottenham (samedi, 12h30) – talkSPORT

Arsenal vs Sheffield United (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Newcastle vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

Man United est sur le marché des options d’attaque supplémentaires après avoir laissé Romelu Lukaku et Alexis Sanchez rejoindre l’Inter l’été dernier. Lukaku était un transfert permanent tandis que Sanchez était prêté, et ils devraient être rejoints au San Siro par l’ancien coéquipier d’Old Trafford Ashley Young, qui subit un examen médical avec l’Inter aujourd’hui après que les Italiens ont convenu de frais de transfert avec United pour l’Anglais.

Les Red Devils ont également raté la signature d’Erling Haaland du Red Bull Salzburg alors que le jeune attaquant a décidé de rejoindre le Borussia Dortmund au début du mois.

Cavani aura 33 ans en février mais continue de marquer des buts pour le plaisir. Il a rejoint le PSG en 2013 et a marqué 198 buts en 291 matchs pour le club, devenant ainsi son meilleur marqueur de tous les temps avec sa 157e frappe cette fois il y a deux ans.

Après avoir passé des périodes avec Danubio, Palerme et Naples avant son passage au PSG en 2013, Cavani a marqué 351 buts en club tout au long de sa carrière pour s’établir comme l’un des meilleurs attaquants de la dernière décennie.

.