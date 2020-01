Edison Cavani dit “non” à Manchester United, il veut juste aller à l’Atlético de Madrid

La signature de Edison Cavani pour lui Athlète de Madrid est entré dans la dernière ligne droite trois jours après la fermeture du marché. À 23:59 du prochain 31 janvier le marché fermera jusqu’à l’été et dans les matelas, l’accord pour l’attaquant uruguayen se rapproche de plus en plus. L’un des grands concurrents qu’il a dû affronter Atleti c’était lui Manchester United, ce qui semble exclu par le joueur lui-même.

Il y avait peu d’offres ou négligeables qui avaient le premier Cavani une fois qu’il était sur le marché, mais le joueur a été très clair depuis le début son intention de signer pour l’équipe qu’il dirige Diego Pablo Simeone, qui vit l’un des pires moments de son temps dans la capitale. Selon The Independent, le Manchester United eu un premier contact avec Cavani ces jours-ci et depuis le début, le charrúa a dit “non” aux Anglais, puisque son intention est de signer oui ou oui pour l’Atlético.

Propre Thomas Tuchel J’avais toujours le cœur brisé avec Cavani, dont il a reconnu qu’il avait surmonté sa blessure et qu’il n’avait pas été convoqué le week-end dernier pour son départ plus que possible de Paris Saint Germain. La marche uruguayenne est en bonne voie et avec l’intérêt de celle-ci située exclusivement dans le Athlétique C’est une question de temps que votre signature pour les rojiblancos se termine.

Il Athlète de Madrid fait une première offre à PSG de 10 millions d’euros pour la signature de Cavani, qui a été rejeté par son directeur sportif, Leonardo, pour l’avoir jugé insuffisant. Il y a beaucoup d’optimisme avec la signature de l’attaquant. Il met fin à son contrat en 2020, dans quelques mois, et les Français seraient favorables à son départ si la proposition des matelas parvient au 15 millions d’euros.

Une autre clé qui pourrait ralentir le fonctionnement est le chiffre de Joao Felix. Alors qu’il avançait Eduardo Inda A El Chiringuito, le PSG souhaite inclure dans ce transfert une option préférentielle avant une éventuelle vente de l’attaquant portugais. Ce n’est pas une option d’achat en tant que telle, mais une option pour correspondre à l’offre que tout autre club projette pour les talents portugais à l’avenir. Il faut se rappeler que les matelas ont payé pour lui 126 millions d’euros et que sa clause de résiliation est 350 kilos.