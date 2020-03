Effondrement financier prévu dans les clubs de football européens

Depuis la salle de presse et l’.

Journal La Jornada

Jeudi 26 mars 2020, p. a16

Berlin Le chômage du football en Europe à la suite de la pandémie de Covid-19 menace l’économie de plusieurs clubs, soudainement privés de revenus, alors que les dépenses continuent. Même Barcelone et l’Atlético de Madrid cherchent des options pour maintenir leurs finances à flot.

Le président de la Ligue d’Espagne, Javier Tebas, a estimé que les pertes seraient d’environ 700 millions d’euros si la finale de la ligue n’était pas jouée, dont plus de 500 millions sont des droits de télévision.

La ligue prévoit de réduire les salaires des footballeurs de 20% si la saison ne se termine pas, a déclaré la station de radio Cadena Cope. Les clubs italiens envisagent d’imposer des mesures similaires.

Barcelone est en négociation avec ses membres pour réduire les salaires. L’équipe féminine et une filiale ont rejeté la première proposition de la directive de les réduire de 70% des salaires.

L’Atlético de Madrid analyse la suspension temporaire des contrats, après que les dépenses de son personnel atteignent 350 millions d’euros, selon le journal Mundo Deportivo.

Si la saison ne reprend pas, les équipes anglaises reverseront collectivement 762 millions de livres sterling (815 millions d’euros) aux chaînes BT Sports et SkySports. En Premier League, le championnat le mieux payé, aucune décision ne sera prise sans accord avec les joueurs.

En Italie et en Allemagne, les experts ont évalué le total des pertes à plus de 700 millions d’euros, et jusqu’à 400 millions en France, au cas où la saison serait annulée.

.