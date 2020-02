Eh bien, “The Hunt” va enfin voir le jour

Alors que 2019 s’est avéré être une année record pour les films à manger riche, les réponses réelles à ces films ont considérablement divergé. À une extrémité du spectre se trouve Parasite, qui avait un battage médiatique et un soutien sans précédent au sein de l’industrie, qui est devenu le premier film en langue étrangère à remporter le prix du meilleur film aux Oscars. À l’autre bout se trouve The Hunt, une satire d’horreur qui était cachée dans une controverse si bizarre et réactionnaire parmi les conservateurs que même le président a commencé à tweeter à ce sujet – le tout sans que personne, pas même les critiques, n’ait vu le film.

La raison pour laquelle The Hunt, un film sur les humains chassant d’autres humains pour le sport, a fait exploser la façon dont il s’est résolu à une optique inopportune: le film devait être publié à la suite de fusillades de masse à El Paso, au Texas, et Dayton, Ohio, l’année dernière. Se plaindre de la diffusion d’un film satirique au lieu d’aborder le problème réel – le contrôle des armes à feu en Amérique – est à peu près aussi utile que de blâmer la violence dans les jeux vidéo ou d’autres formes de divertissement pour l’accès alarmant des citoyens américains aux fusils d’assaut. Pourtant, dans le sillage de tous ces mauvais relations publiques, Universal a décidé de reporter indéfiniment la sortie de The Hunt. Apparemment, assez de temps s’est écoulé.

Avec une nouvelle date de sortie (13 mars) et une bande-annonce annoncées mardi, il semble qu’Universal est maintenant à l’aise de laisser The Hunt voir le jour – et de plus, le studio se penche sur la controverse de l’année dernière avec sa commercialisation. (“Le film le plus parlé de l’année est celui que personne n’a vraiment vu”, dit le nouveau slogan de l’affiche.) Nous allons donc probablement être soumis à une autre série de poursuites pour savoir si un film sur les gens qui chassent les gens est approprié, et quelques autres prises chaudes de mauvaise foi. (Comme nous l’avons découvert cette semaine après la victoire des grands Oscars de Parasite, le fait d’être mal informé n’empêchera pas les gens d’avoir de mauvaises prises, disons, de lire les sous-titres.)

Pour la foule «la chasse aux gens n’est pas une forme de divertissement acceptable», je suggérerais gentiment un peu de recherche cinématographique – du jeu le plus dangereux à Battle Royale à The Hunger Games en passant par The Purge, ce genre de films existe depuis longtemps. pour un moment. Enfer, même si vous ne vous en tenez qu’aux films sortis en 2019, vous pouvez regarder Ready or Not, qui est tellement similaire à The Hunt que je suis choqué qu’il n’ait pas été annulé par proxy. Aucun de ces sujets n’est un phénomène nouveau; en fait, The Hunt est vaguement basé sur le matériel source de The Most Dangerous Game (la nouvelle de 1924 du même nom de Richard Connell).

The Hunt a attiré l’attention de la foule de MAGA parce que son intrigue semble tourner autour des «élites libérales» chassant les conservateurs de tous les jours – une prémisse qui, je suppose que si vous étiez accro à Brain Force Plus, vous ferait croire que Hollywood donnait son cachet de agrément aux cols bleus rassemblés pour le plaisir de chasser des [insert über-rich liberal figure]. Mais même la dernière bande-annonce laisse à penser qu’il se passe probablement plus que les aperçus et que nous ne devrions pas fonder notre opinion sur quelques minutes de séquences. (Aussi pourquoi être offensé quand les conservateurs sont… les bons gars ??) Tout cela pour dire que cette prétendue controverse est très stupide et complètement exagérée, et je doute que The Hunt se souvienne autant que les titres qui ont l’entoura. Pourquoi nous soucions-nous autant? Pourquoi diable suis-je même en train d’écrire à ce sujet?

Maintenant, que faire du film? Nous le saurons en mars — Universal aurait projeté le film pour certains critiques en prévision de sa sortie — mais il y a des choses qui jouent en sa faveur. The Hunt a été co-écrit par Damon Lindelof, qui vient de terminer une saison incroyable de Watchmen de HBO qui a interrogé l’histoire de la violence raciale en Amérique et a amené les idées de la bande dessinée d’Alan Moore au 21e siècle. Lindelof a un bilan bien meilleur à la télévision qu’au cinéma – des excuses aux Cowboys & Aliens, Star Trek Into Darkness et Tomorrowland stans du monde; Je baise toujours avec Prométhée, mais nous devrions lui donner, ainsi qu’à ce film, le bénéfice du doute.

Autant que The Hunt a été abattu par un timing malheureux en 2019, la nouvelle de sa renaissance le mois prochain n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. L’amour palpable pour le nouveau Parasite gagnant du meilleur film, et dans une moindre mesure, Knives Out, Hustlers, Ready or Not et (ugh) Joker, pourrait ne pas amener les téléspectateurs à The Hunt, mais avec la guerre de classe étant à la mode sur grand écran, il y a encore une chance que le film puisse capturer l’image du jour. Si rien d’autre, au moins, nous serons bientôt en mesure de mettre fin à la controverse inutile entourant The Hunt. Au lieu de cela, nous devrions probablement concentrer notre indignation sur la violence dans le monde réel et nous inspirer de la Nouvelle-Zélande.

