Eibar: calendrier et où regarder le match de la Liga Santander en direct à la télévision

Barcelone et Eibar ils mesurent aujourd’hui samedi 22 février au Camp Nou. L’équipe culé et l’armurier s’affrontent dans le match correspondant au jour 25 de la Ligue de Santander. Un Barça engagé dans une crise institutionnelle importante, après «Barçagate» et la signature de Martin Braithwaite mais cela peut laisser le leader après le différend du parti. En revanche, ceux de Mendilibar cherchent à s’éloigner d’une descente qu’ils ont à trois points.

Le duel FC Barcelone – Eibar partira de 16h (un de moins si vous êtes aux Canaries) dans le Camp Nou et peut être suivi en direct par Movistar LaLiga et Mitele Plus à la télévision et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

Avec un énorme bouleversement à Can Barça, les Catalans chercheront à devenir les leaders de la Ligue de Santander en attendant ce que fait le Real Madrid. Actuellement, Setien est à un point du leader, mais leurs dernières victoires à domicile ont été plus que serrées. Dans la rencontre pourrait débuts Braithwaite avec la chemise Barca, signée par Leganés après le paiement de la clause de résiliation, laissant les cornichons dans une situation très délicate.

Barcelone pourrait introduire une certaine rotation, étant donné que mercredi est mesuré à Naples en Ligue des champions. Bien que le gabarit court dont dispose le technicien cantabrique l’empêche d’introduire de grandes variations dans les onze, sauf au centre du champ. Piqué pourrait revenir après sanction, tandis qu’au dessus, Messi et Griezmann pourraient être accompagnés du nouvel attaquant de l’entité.

De son côté, le Eibar est plongé dans une lutte complète pour la permanence. Trois points séparent ceux de Mendilibar de l’abîme, bien qu’ils aient un match de moins après le report du match contre la Royal Society en raison des mauvaises conditions environnementales causées par la décharge de Zaldibar. Ils ne joueront pas à l’endroit le plus approprié pour marquer, mais la mauvaise image donnée par les Catalans lors des dernières rencontres nous invite à rêver d’obtenir quelque chose de positif.

Il FC Barcelone – Eibar peut être vu à la télévision aujourd’hui Samedi 22 février du 16h dans Movistar LaLiga et Mitele Plus. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.