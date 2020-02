Eibar – Real Sociedad: Le derby entre Eibar et la Real Sociedad pourrait être suspendu par l’incendie d’une décharge

Le ministère de la Santé du gouvernement basque a recommandé de ne pas ventiler les maisons, de fermer les fenêtres la nuit et de ne pas pratiquer de sports de plein air dans les zones de Zaldibar, Eibar et Ermua en raison de la présence de dioxines et de furannes dans l’air en raison de l’incendie de la décharge. de Zaldibar. C’est quelque chose qui met en danger le match entre le Eibar et la Société réelle, prévue ce dimanche à 16h00 à Ipurua.

La décharge s’est effondrée le 6 février, piégeant deux travailleurs qui n’ont pas encore été retrouvés. Cet incident a provoqué un incendie parmi les déchets qui n’ont pas encore été étouffés. Trois jours après son démarrage, 700 centigrammes de dioxines et de furannes ont été détectés dans l’air par mètre cube, soit quarante fois plus que les valeurs normales dans une zone urbaine.

Ces valeurs alarmantes ont conduit le Département de la Santé du Gouvernement Basque à formuler les recommandations mentionnées ci-dessus. Parmi eux, il y a celui de ne pas effectuer d’activités physiques intenses à l’extérieur, ce qui met en danger le derby entre l’Eibar et la Royal Society.

Eibar espère battre le record d’assistance à Ipurua contre la Real Sociedad

L’armurier, quant à lui, a appelé ses membres à remplir le stade, demandant à leurs abonnés de donner la carte à un autre fan s’ils ne peuvent pas assister à Ipurua. L’intention de Eibar c’est que le record de fréquentation de son stade est battu, dépassant les 7 295 spectateurs qui ont assisté au choc contre Barcelone cette saison. Plus précisément, il est prévu qu’avant la Société réelle 7 500 fans sont atteints.