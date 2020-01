Eibar surprend l’Atlético de Madrid en Ligue espagnole de football

18 janvier 2020, 17:13 Eibar, Espagne 18 janvier (Prensa Latina) Eibar a remporté une victoire inattendue ici 2-0 aujourd’hui sur l’Atlético de Madrid et a ajouté trois points importants loin de la zone de relégation de la Ligue espagnole de football.

L’Argentin Esteban Burgos s’est avancé dans les locaux à la minute 10 avec une bonne tête à côté du poteau droit dans une action qui a conduit à la révision du VAR mais a finalement été décrété valide.

Edu Expósito a condamné à quelques minutes seulement du coup de sifflet final un Atletico qui avait le ballon la plupart du temps et a fait plus de tirs au but.

Avec cette défaite, ceux dirigés par Diego Simeone s’éloignent vers huit unités de leadership que le Real Madrid occupe momentanément, suivies de Barcelone.

Ce même jour, Osasuna et Real Valladolid ont fait match nul 0-0, le Real Madrid a battu Séville 2-1 et Alavés Levante 1-0.

agp / kia

.