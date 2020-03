El Brujo Mayor réapparaît avec une prédiction inattendue sur Cruz Azul

Photo de @Univ_Mundo

Le Démoniste majeur Il a été caractérisé par la prévision de divers événements dans le football national. L’astrologue n’augure pas une bonne année pour Croix Bleue en raison de la mauvaise gestion qu’ils ont dans la direction.

Il a également demandé que le haut commandement du Machine ils ont fait un clean pour avoir de bons résultats dans les tournois suivants. En revanche, il a fait remarquer que la délégation mexicaine s’en sortira bien dans les prochains Jeux olympiques.

“Cela me donne une sorte d’or. Normalement, comme cela a été bien dans d’autres Jeux Olympiques, nous n’obtiendrons aucun prix extraordinaire et rien de plus que probablement en plongée, en plongée nous aurons un grand succès et ça ira bien, assez bien, mais ça ne va pas de là“A commenté le Major Warlock.

Il faut se rappeler quee Cruz Azul marcher en première position de la table générale avec 22 points dans ces 10 jours contestés.