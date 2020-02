El Celta de Vigo informe Valence qu’elle ne libérera pas Jorge Sáenz

Le centre de 23 ans, que l’ensemble qui a acheté à Tenerife puis le donner à la carte céleste dans le cadre de l’opération qui a conduit à Maxi Gomez à la capitale de Turia, il ne reviendra pas au club Mestalla cette saison. Bien que Jorge Sáenz c’était l’option la plus Valence pour remplacer le blessé Ezequiel Garay, le Celtic of Vigo Il a refusé de libérer le défenseur.

Felipe Miñambres, directeur sportif de l’équipe galicienne, a confirmé que Valence avait contacté le Celta de Vigo pour évaluer cette possibilité: «Nous ne pouvons pas nous séparer de Jorge Sáenz. Nous resterions avec trois et ils avec quatre. J’ai parlé avec César ce matin et il a parfaitement compris. Et nous, à la clôture d’un marché, ne pouvons même pas avoir des joueurs dans cette position. Nous ne pouvons pas nous permettre d’affaiblir l’équipe“

Salisu, Calero et Roncaglia, alternatives à Valence à Jorge Sáenz

Ainsi, l’équipe galicienne a bloqué le retour de Jorge Sáenz à Valence bien qu’il n’ait joué que cinq matchs avec lui Celtic of Vigo dans ce cours. Le club Mestalla, quant à lui, n’a Gabriel Paulista, Diakhaby et Mangala comme central. C’est pourquoi, comme l’a confirmé Albert Celades, Valence entend se renforcer: «Il est vrai que nous sommes ouverts à faire une incorporation car nous avons cette possibilité. Nous sommes ouverts aux alternatives, le marché est beaucoup plus petit, les options sont plus petites et s’il y a une option, nous l’étudierons“

Les autres options incluses dans l’ensemble sont: Salisu, du Real Valladolid, Fernando Calero, du Espanyolet Facundo Roncaglia, maintenant dans les rangs de Osasuna.