El Flaco Tena juge injuste de ne pas reporter un match

De l’écriture

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. a11

Il n’est pas juste que six joueurs nous soient enlevés et nous devons jouer un match officiel, a déclaré l’entraîneur de Chivas, Luis Fernando Tena, bien qu’il attende l’approbation de la Ligue Mx pour reporter le match contre Querétaro le 11, après six éléments du match. club ont été convoqués à la Coupe du Monde Concacaf, une situation qui nuirait à l’action de l’équipe de rojiblanco avec tant de victimes. Si nous devons jouer, nous le ferons, nous ne voulons pas non plus tomber dans des menaces ou quelque chose comme ça, les footballeurs sont déjà prêtés et j’espère qu’ils s’en tireront très bien, mais le reste de la Fédération devra être fixé, la chose sensible et cohérente est de chercher une autre date Qu’il peut aider tout le monde, a-t-il dit, tout en reconnaissant que ses éléments sont excités, afin qu’ils ne soient pas coupés de l’envie de participer à une compétition qui donne accès aux Jeux Olympiques. Nous n’allons pas toujours dire non, venez ici ou vous ne partez plus tous les trois, non, car vous êtes très heureux d’y aller et vous voulez gagner une place pour les Jeux Olympiques si vous vous qualifiez.

