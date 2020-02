El Fuenlabrada ‘record’ Rubén Sánchez, de ‘L’île des tentations’

Il Fuenlabrada Il a éclaté les réseaux avec sa dernière signature. Les azulones a annoncé l’arrivée de Rubén Sánchez, L’un des grands protagonistes de l’île des tentations. La nouvelle est rapidement devenue virale et les adeptes de Fuenla et du programme Mediaset ont commencé à faire des blagues avec la signature.

Tout commence mardi soir dans le programme précité, lorsque Fani décide au bûcher final qu’il veut partir accompagné d’un nouvel amour. Ce nouvel amour était Rubén, et tout indiquait qu’ils iraient de pair après qu’elle avait rompu sa relation de sept ans avec Christofer après avoir été infidèle à la nouvelle signature de Fue »de Fuenlabrada.

Cependant, le tentateur a surpris tout le monde en annonçant à l’enjeu sa décision de partir seul. Ce dribble est devenu viral sur les réseaux sociaux et a atteint les bureaux du stade Fernando Torres. Les techniciens ont analysé les images et rapporté mercredi du compte officiel du club sur Twitter qu’ils avaient un jeton gratuit et qu’ils avaient aimé la faillite de Rubén.

La Fuenlabrada a commencé à traîner avec ce message et, deux jours plus tard, ils ont officialisé la nouvelle en profitant du programme publié jeudi dernier intitulé: L’île des tentations six mois plus tard. L’équipe de Madrid a utilisé ce hashtag pour signaler la «signature»: «Au final, vous êtes également tombé dans la tentation … # LaIsla6MesesDespues #WelcomeRuben».

El Levante trolls aussi Rubén

Fuenlabrada n’est pas la seule équipe à avoir profité de ce qui s’est passé dans le programme susmentionné comme pêche à la traîne. Le même mercredi après-midi, Le compte officiel de l’équipe Levante eSports a publié la lettre de la Fifa de Rubén Sánchez à laquelle ils ont donné 99 dribbles. Le sit-in de l’un des tentateurs de l’île est devenu un phénomène viral dans les réseaux sociaux, et beaucoup l’ont fait écho.

