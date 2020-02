El Levante signe Bruno González et remplace Koke Vegas

La peinture de granota a transféré Erick Cabaco à Getafe et cela a été fait dans l’ensemble bleu avec Bruno Gonzalez Comme pièce de rechange. De plus, le Lift a vendu Oier Olazabal à Espanyol, ce qui a motivé sa décision de repêcher Koke Vegas du Deportivo de la Coruña.

La déclaration du Levant sur la signature de Bruno González

“Bruno González est devenu un nouveau joueur de Levante après l’accord conclu avec le joueur qui arrive gratuitement dans l’entité du Barça jusqu’au 30 juin de cette année”, a déclaré l’équipe de Valence.

«La centrale (24/05/1990, Tenerife) a été formée dans les catégories inférieures de la Tenerife à ses débuts avec la première équipe en 2011. Au cours de la saison 2011-2012, il a joué en tant que Teruel et, un an plus tard, il est revenu dans la première équipe de Tenerife. Par la suite, lors de la campagne 2014-2015, il a signé pour le Real Betis Football, réalisant la promotion dans la catégorie la plus élevée, et en 2017 signé par Getafe », a déclaré le Lift.

«Bruno González a disputé 93 matches dans la catégorie supérieure et 72 dans la catégorie argent. En cette saison, il a joué cinq engagements en Ligue Europa, deux de la Ligue de Santander et un de la Coupe SM El Rey », conclut la note avec laquelle le club a officialisé sa signature.

En plus de Bruno González, Levante a repêché Koke Vegas

“Koke Vegas revient à la discipline du Levant après avoir joué comme un prêt de la société granota dans le Sports pendant l’exercice de porte-jarretelles en cours. Le gardien de but a résolu cette affectation pour retourner au club de Valence », a déclaré l’équipe de granota.

«Le gardien de Malaga a rejoint l’entité levantine en 2015, après une étape dans les rangs du Espanyol B, pour défendre l’objectif de Athletic Levante dans la deuxième division B. Au cours de la saison 2016-2017, il a fait ses débuts avec la première équipe du match Lift et à Tarragona Nàstic dans le Nou Estadi. Une saison plus tard, il a souligné Alcoyano en prêt bien qu’il soit revenu à la société Orriols sur le marché d’hiver pour renforcer l’objectif de la première équipe. L’été dernier, Levante et Deportivo ont accepté de transférer et dans ce marché d’hiver, le gardien de but revient dans l’entité levantine », a-t-il conclu.