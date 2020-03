El Pozo Murcia – Barcelone: ​​calendrier et où regarder le match de la Coupe d’Espagne en direct à la télévision

Il Murcia bien et Barcelone ils affronteront ce samedi en demi-finale de la Coupe d’Espagne de futsal qui se déroule au Martín Carpena de Malaga. Les deux équipes se battront pour une place en finale après avoir respectivement laissé Levante et Osasuna dans le caniveau.

Le premier à sceller sa passe en demi-finale du tournoi a été Le puits de Murcie, qui a battu Levante (2-1) en quart de finale vendredi grâce aux buts de Paradynski et Dario. L’équipe de Murcie est allée de l’avant, les Valenciens ont égalé le duel avant la pause et une demi-heure plus tard, le Dario a marqué le dernier but.

Barcelone a également fait de même, qui a battu Osasuna (3-1) lors du deuxième match de quart de finale joué vendredi. L’équipe de culé a joué le match en première mi-temps grâce aux buts de Marcenio et Sergio Lozano, que le reste du tournoi pourrait être perdu en raison d’une blessure. Osasuna a coupé les distances après la pause, mais Adolfo a condamné le dernier match de quart de finale.

La rencontre entre Le puits de Murcie et de Barcelone Les demi-finales de la Coupe d’Espagne de futsal se disputeront ce samedi à 19h00 et pourront être suivies à la télévision sur la chaîne GOL. Vous pouvez également vous informer de tout ce qui se passe dans ce duel OK QUOTIDIEN.