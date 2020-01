Eli Manning a conclu son discours d’adieu avec une citation incroyable

Eli Manning a fait ses adieux à la seule franchise qu’il a appelée à la maison au cours d’une carrière de 16 ans avec une conférence de presse émotionnelle vendredi.

Il a été informé par le copropriétaire des Giants de New York, John Mara, qu’il serait intronisé dans la bague d’honneur de l’équipe la saison prochaine… et «aucun géant ne portera plus jamais le n ° 10».

Ensuite, Manning a prononcé un discours émotionnel qui a touché son temps avec Big Blue, et il l’a terminé avec une citation mémorable qui sera jouée partout à New York et au New Jersey, pendant très longtemps.

«Pendant la majeure partie de ma vie, les gens m’ont appelé facile», a-t-il dit. «Croyez-moi, il n’y a rien de facile aujourd’hui. (Propriétaire défunt) Wellington Mara a toujours dit: une fois un géant, toujours un géant. Pour moi, ce n’est qu’un géant. “

Voici quelques autres faits saillants de vendredi:

