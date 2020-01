Eli Manning est le plus grand Super Bowl QB qui était médiocre sinon

Il n’est pas difficile de présenter les arguments d’Eli Manning au Temple de la renommée du football professionnel.

Manning occupe le septième rang de tous les temps pour les passes de touché et les verges par la passe. Il a remporté deux Super Bowls au cours d’une carrière de 16 saisons avec les Giants de New York et a été MVP des deux matchs. Les quatre autres vainqueurs de plusieurs MVP du Super Bowl – Tom Brady, Joe Montana, Bart Starr et Terry Bradshaw – ont reçu ou recevront un buste à Canton sans controverse.

Et pourtant, il n’est pas difficile de faire valoir qu’il n’était pas très bon non plus. Il n’a fait le Pro Bowl que quatre fois et n’a jamais été membre de l’équipe première All-Pro.

Il y a une poignée d’autres quart-arrière pour la plupart médiocres qui ont sauvé leur meilleur football pour le Super Bowl. Mais Manning est au-dessus des autres.

Pendant 16 ans, Manning était … bien

Manning a terminé dans le top 10 de la NFL en passant des yards dans sept de ses 14 saisons en tant que starter des Giants (Kurt Warner a commencé la majorité de 2004 et Daniel Jones la majorité de 2019). Il était en dehors du top 10 dans les sept autres. Il n’a jamais été classé parmi les trois premiers.

La seule statistique de dépassement majeure que Manning ait jamais menée dans la NFL était les interceptions, ce qu’il a fait trois fois. Il est l’un des 11 quart-arrière à avoir entamé au moins 160 matchs au cours des 16 dernières saisons, et il est le dernier sur ces 11 joueurs dans la qualification de passeur – derrière Carson Palmer, Alex Smith et Joe Flacco.

La carrière de Manning s’est terminée avec 366 touchés, 244 interceptions et une note de passeur de 84,1 en 236 matchs. Pour le contexte, son frère Peyton Manning a terminé avec 539 touchés, 251 interceptions et une note de 96,5 passeurs en 266 matchs.

Peyton a également remporté plus de 70% des matchs qu’il a commencés. Pendant ce temps, le record de départ d’Eli était aussi médiocre que possible:

Le jeu d’Eli – aidé par ses références au Super Bowl – était assez bon pour le maintenir dans la formation de départ des Giants pendant une décennie et demie. Cela ne lui a cependant pas valu de nombreuses distinctions et jamais une place parmi l’élite de la NFL.

Eli a tout de même obtenu une expulsion réservée aux seuls joueurs les plus estimés. Même le commissaire de la NFL a publié une déclaration sur la retraite de Manning:

Manning était aussi respecté que n’importe quel joueur de la ligue, bien que sa carrière soit un mélange parfait de moyenne et de grandeur. C’est ce contraste que cela signifie dans cinq ans, et probablement plusieurs années au-delà, il y aura des débats pour savoir si ses performances au Super Bowl justifient une place dans le Hall of Fame.

Manning était un joueur différent dans les plus grands moments

Lors des deux matches du Super Bowl avec Manning, il a battu les Patriots deux fois. C’est deux des trois seules défaites de février pour la Nouvelle-Angleterre à l’époque Bill Belichick-Tom Brady.

Manning a réalisé 66,2% de ses passes dans ces deux victoires avec 551 verges, trois touchés, une interception et une note de passeur de 96,2. Peu de quarts ont déjà mieux performé avec le trophée Lombardi en jeu.

Son moment le plus mémorable a été de se connecter avec David Tyree sur une pièce qui a entraîné la disparition des Patriots invaincus:

C’est le genre de jeu – avec son jet ridicule à Mario Manningham quatre ans plus tard – qu’il ne semblait faire qu’au moment le plus difficile à imaginer.

Ce n’était pas seulement le Super Bowl non plus. Manning avait une cote de passeur de 99,1 dans les trois matchs éliminatoires menant au Super Bowl 42, et un 103,1 dans la course de trois matchs au Super Bowl 46. Dans ce dernier, il a conduit les Giants à une victoire en prolongation sur la route contre les 49ers. dans le championnat NFC, malgré avoir été frappé 12 fois par une féroce ruée vers San Francisco.

Cette version de Manning était l’une des meilleures à avoir jamais joué. Il n’a tout simplement pas performé comme ça en saison régulière avec une régularité. Seuls quelques quarts ont connu ce genre de dichotomie entre leur jeu en saison régulière et au Super Bowl.

Combien d’autres QB ont actionné un interrupteur dans le Super Bowl?

La carrière de Manning a été définie par de grands moments sur la plus grande scène possible. Mais il n’est pas le seul à avoir bâti une telle réputation à l’ère moderne de la NFL.

Nick Foles

Il y a deux ans, les Eagles de Philadelphie ont remporté leur premier Super Bowl en grande partie grâce à leur quart-arrière de secours, Nick Foles. Il a été poussé à l’action à la fin de l’année lorsque Carson Wentz a subi une blessure au genou mettant fin à la saison.

Après avoir mené Philadelphie à travers sa liste des séries éliminatoires, Foles a terminé sa course avec 373 verges, trois touchés et une interception dans le Super Bowl 52. Il a également attrapé un touché lors de la victoire 41-33 contre les Patriots.

Les Polonais ont rejoint Manning comme l’un des deux seuls quarts à battre Brady dans un Super Bowl. Et comme Manning, la superbe performance qui a valu au MVP du Super Bowl les honneurs était très différente de la façon dont il a joué pendant la saison régulière. Même avec la saison Pro Bowl des Foles en 2013 – dans laquelle il a lancé 27 touchés et seulement deux interceptions – il a une cote de passeur de carrière de 88,2. C’est bien en dessous de sa note Super Bowl de 106,1.

Il n’a pas été en mesure de recréer sa magie des séries éliminatoires en janvier 2019. Ensuite, les Polonais ont fait un cauchemar la saison prochaine avec les Jaguars. D’abord, il est tombé avec une blessure à l’épaule, et plus tard, il a été mis hors jeu peu de temps après son retour dans la formation de départ. Son statut de légende du Super Bowl ne peut cependant pas être effacé.

Joe Flacco



Les performances de Flacco en trois touchés et sans interception dans le Super Bowl 47 ont déclenché des conversations «d’élite» – à la fois sérieuses et farfelues – pendant des années.

Flacco en saison régulière: 218 TD, 141 INT, 84,1 passant

Course du Super Bowl de Flacco en 2013 (4 matchs): 11 TD, 0 INT, 117,2 passant

Les séries éliminatoires magistrales ont également valu à Flacco un contrat record de 120,6 millions de dollars. Cependant, il n’a pas été en mesure de ramener les Ravens au Super Bowl avant d’être remplacé par Lamar Jackson.

Doug Williams

Après un passage peu impressionnant en tant que partant des Buccaneers, Williams a passé deux ans à l’USFL. Il a été signé par Washington pour être le remplaçant de Jay Schroeder, mais a pris les rênes et a mené l’équipe à un trophée Lombardi.

Williams en saison régulière: 100 TD, 93 INT, 69,4 passant

Course du Super Bowl 1988 de Williams (3 matchs): 7 TD, 2 INT, 93,7

Williams a lancé quatre touchés et 340 verges au Super Bowl XXII, lui accordant une note de 127,9 aussi élevée que sa meilleure performance de la saison régulière.

Jeff Hostetler

Hostetler est le seul sur cette liste à ne pas avoir été nommé MVP du Super Bowl, mais il avait un argument pour le prix dans le Super Bowl XXV après avoir lancé pour 222 verges et un touché. Le prix a plutôt été remis au porteur de ballon Ottis Anderson pour sa journée de 102 verges.

Hostetler en saison régulière: 94 TDs, 71 INTs, 80,5 passant

Course du Super Bowl de Hostetler en 1991 (3 matchs): 3 TD, 0 INT, 92,5 passant

Hostetler a atteint les séries éliminatoires à nouveau trois ans et a ajouté quatre autres touchés sans interception. Cela a fait passer sa note de passeur de carrière en match d’après-saison à 112,0.

Cependant, aucun de ces joueurs n’a retiré la magie du Super Bowl deux fois. C’est là que Manning se tient seul, et pourquoi sa légende en tant que héros du Super Bowl sera difficile pour tout autre quart-arrière médiocre.