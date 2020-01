Eli Manning mérite-t-il une place au Temple de la renommée du football professionnel?

L’icône de New York Eli Manning prévoit d’annoncer sa retraite de la NFL vendredi, après sa 16e saison avec les Giants. Presque immédiatement après l’annonce de la nouvelle que Manning s’éloignerait du match, les fans et les analystes se disputaient la candidature du Manning Pro Football Hall of Fame, et le débat continuera de faire rage pendant les cinq prochaines années, lorsque Manning deviendra éligible.

Les membres du personnel de FTW, Charles Curtis et Nick Schwartz, sont en désaccord avec l’héritage de Manning et se sont demandé si le double champion du Super Bowl méritait d’être inscrit à Canton.

Eli est une légende de New York, mais il n’est pas digne de Hall

J’écris ceci comme quelqu’un qui a regardé environ 97% des matchs d’Eli Manning au cours de son illustre carrière, et quelqu’un qui a écrit à quel point il était triste de voir Manning finalement mis hors jeu en septembre dernier. Il mérite d’être au panthéon de tous les grands athlètes new-yorkais de tous les temps qui ont tenu tant de ses promesses après que les Giants l’ont échangé au repêchage de la NFL 2004.

Bien que je parie qu’il entre à Canton, sur le papier, ce n’est pas un Hall of Famer.

Il y a beaucoup de gens qui citent les deux anneaux lors des défaites des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais ce que les gens oublient, ce sont les deux défenses (l’une dirigée par une course acharnée avec Michael Strahan, Osi Umenyiora et Justin Tuck, l’autre avec Jason Pierre-Paul et un secondaire sous-estimé) et des lignes offensives formidables qui ont donné beaucoup de place aux demi-arrières. Oui, Manning a fait deux des plus grands jeux de l’histoire du Super Bowl, mais ce n’était pas nécessairement LA raison pour laquelle ces deux équipes des Giants ont gagné.

Le total des touchés – 366, bon pour la septième place pour le moment – est souvent cité, mais il a joué à une époque où les passes étaient lourdes. Je suis plus concentré sur le pourcentage d’achèvement de carrière (60,3%, 43e en tout temps et à égalité avec des noms comme Jason Campbell, Jon Kitna et Ryan Fitzpatrick) et la note QB (45e, à égalité avec Joe Flacco). Je ne dis pas qu’il était terrible! Il était bon dans l’ensemble, excellent à son apogée, mais pas… eh bien… EliTE.

Je ne doute pas qu’il recevra l’appel Hall à un moment donné, peut-être lors de son deuxième essai. Et je serai le plus heureux pour lui. Mais je ne pense pas que ses chiffres soient dignes de Hall. – Charles Curtis

C’est idiot, Eli Manning est clairement un Hall of Famer

Eli Manning n’a jamais été l’un des meilleurs quart-arrière de son époque, et vous pourriez même affirmer, comme Charles l’a fait, qu’il n’est pas nécessairement un «grand» quart-arrière. Ses réalisations professionnelles, cependant, sont sans aucun doute formidables. Eli Manning est-il l’un des meilleurs quarts de tous les temps? Non! Absolument pas! Mais il a eu l’une des plus grandes carrières qu’un quart-arrière ait jamais connu, et c’est ce qui le fera consacrer.

Les plus grandes réalisations de Manning ne sauraient être surestimées. Il a battu le duo de Bill Belichick et Tom Brady dans le Super Bowl à deux reprises, remportant le prix MVP dans les deux matchs. Que vous pensiez ou non que Manning méritait ces MVP est sans importance, car il les a gagnés et ils figurent sur son CV. Il a empêché une saison parfaite dans le Super Bowl XLII en tant qu’outsider de 12 points, et quelques années plus tard, il a mené une équipe de 9-7 à un titre de Super Bowl. Il a refusé à la plus grande dynastie de l’histoire du football deux trophées Lombardi. Ces deux victoires ont à elles seules scellé sa place à Canton.

Manning occupe le 7e rang des verges de passes de tous les temps, le 7e des touchés de passes de tous les temps et le 13e des retours au quatrième quart. Va-t-il supprimer ces listes au fil du temps, surtout à l’ère actuelle? Bien sûr! Mais la longévité de Manning à la position la plus difficile du sport est une réalisation notable en soi.

Si Joe Namath, qui a terminé sa carrière avec 47 interceptions de plus que des touchés et un record général perdant, ainsi qu’un titre du Super Bowl, est un Hall of Famer, alors Eli Manning est un Hall of Famer. N’y pensons pas trop. – Nick Schwartz

