Eli Manning, Peyton Manning sur «Monday Night Football»? Faites-le, ESPN!

C’est une idée géniale dont je ne peux pas m’attribuer le mérite – j’ai vu plusieurs tweets à ce sujet et je pensais que c’était parfait.

Il est temps pour ESPN de sauvegarder le camion Brinks et d’embaucher Eli Manning et Peyton Manning pour travailler sur le stand de football du lundi soir.

Sérieusement! C’est génial !?

Nous savons tous que le frère aîné de Manning est incroyablement bon pour décomposer le film et l’expliquer aux téléspectateurs. L’avez-vous vu sur les détails du réseau? Imaginez-le prendre toutes ces connaissances et les utiliser entre les pièces, comme Tony Romo le fait si bien dans ces moments à durée limitée.

Eli est probablement doué pour ça aussi. Mais ce pour quoi il est principalement là-dedans, c’est la sottise que les frères et sœurs feraient. Peyton et Eli ont tous deux prouvé qu’ils étaient hilarants au fil des ans – l’hébergement ESPY de Peyton est légendaire, lui et Eli étaient incroyables sur Saturday Night Live, et Eli a pris sa retraite en tant que roi des farces de la NFL.

Nous avons vu MNF essayer d’amener le drôle dans le stand avec des noms comme Dennis Miller et Tony Kornheiser, et cela n’a jamais vraiment fonctionné. Mais que se passerait-il si le stand avait deux légendes du football qui se trouvent également être drôles? Et ils sont liés! Ils ont déjà de la chimie !!

Faites en sorte que cela se produise, ESPN. En voici d’autres qui sont d’accord:

.