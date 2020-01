Eli Manning prend un nouvel emploi avec les géants

Eli Manning prend un nouveau travail avec les Giants, semble-t-il.

Vendredi, Manning a annoncé sa retraite de la NFL après avoir passé 16 ans avec New York.

Entre son nom de famille et les deux Super Bowls qu’il a apporté à la Big Apple, Manning restera à jamais une légende de la franchise.

Pour cette raison, alors que sa carrière de joueur pourrait être terminée, il est possible que Manning trouve un nouveau rôle au sein de l’organisation des Giants.

S’adressant aux médias aujourd’hui, Manning a reconnu qu’il était ouvert à l’idée de continuer à travailler avec l’équipe qui l’avait recruté en 2004 dans une certaine mesure.

#Les géants Eli Manning ne veulent pas entraîner dans la NFL. Mais qu’en est-il de l’exécutif? Ou analyste des médias? Ou ambassadeur? Voici comment il a réagi à l’offre de John Mara de rester impliqué https://t.co/r42EullOpc #nyg #nygiants #elimanning

– Ryan Dunleavy (@rydunleavy) 24 janvier 2020

“Certainement quelque chose qui m’intéresserait”, a-t-il déclaré.

“Donc je dois juste parler à M. Mara et voir de quelle manière [to stay involved] et je dois penser de quelle manière.

“Je vais prendre un peu de temps et découvrir comment je veux passer ces prochaines années.”

Chose intéressante, le propriétaire de l’équipe, John Mara, a précédemment exprimé son intérêt à donner à Manning un rôle quelconque avec l’équipe.

“Je lui ai mentionné la possibilité de penser à d’autres rôles dans l’organisation, et il est juste indécis en ce moment”, a déclaré Mara lors d’une récente interview.

«La saison vient de se terminer récemment, et il doit prendre plus de temps et y réfléchir. Et je lui ai dit qu’il n’y avait pas de limite de temps. Nous parlerons chaque fois qu’il sera prêt à s’asseoir et à parler à nouveau. “

Compte tenu du fait que les deux parties semblent intéressées à conclure un accord, il semble juste de s’attendre à ce que ce ne soit pas la dernière fois que nous voyons Manning et les Giants travailler ensemble dans une certaine mesure.

En relation: Lions 2020 NFL Draft Pick Top Choice Révélé