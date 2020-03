Éliminer les poignées de main pour de bon et pas seulement pour les coronavirus, dit Ally McCoist, qui qualifie le rituel d’avant-match de Premier League de “ gadget ”

Les animateurs de talkSPORT, Alan Brazil et Ally McCoist, veulent que les poignées de main d’avant-match soient supprimées POUR DE BONS après que la Premier League a annoncé qu’elle arrêtait le rituel en raison du coronavirus.

Les meilleurs patrons de vol ont révélé jeudi que les joueurs ne se serreraient pas la main avant les matchs “jusqu’à nouvel ordre” en raison des craintes de propagation du coronavirus.

Dans un communiqué, la Premier League a déclaré qu’elle avait pris la décision «sur avis médical», déclarant: «Le coronavirus se transmet par des gouttelettes du nez et de la bouche et peut être transmis aux mains et transmis par une poignée de main».

. – .

Les poignées de main d’avant-match en Premier League ont été supprimées dans un avenir prévisible

Au lieu de cela, les deux équipes s’aligneront comme d’habitude avant leur match et se dépasseront ensuite sans prendre contact.

En surface, cette mesure “ préventive ” semble un peu ridicule, alors qu’il y aura des milliers de supporters dans les tribunes à chaque match – pour le moment – tandis que les joueurs s’attaqueront, se tireront et se bousculeront, ainsi que des étreintes en fête tout au long du match.

Mais, Sports Breakfast accueille le Brésil et McCoist sont heureux de supprimer le «gadget» d’avant-match.

Cela ne s’est certainement pas produit de leur temps. La cérémonie de serrer la main avant un match est une invention moderne introduite dans le jeu pour promouvoir le fair-play.

Et l’ancien attaquant des Rangers McCoist et l’ancien homme de Man United au Brésil insiste sur le fait que les joueurs ne devraient pas le faire avant d’aller en guerre sur le terrain, citant Roy Keane et Patrick Vieira et un exemple de la façon dont les joueurs devraient se comporter!

.

Les notes de Roy Keane avec Patrick Vieira étaient légendaires – McCoist et le Brésil veulent retrouver ce genre de passion en Premier League

Big Al: “Je ne pense pas que les joueurs devraient se serrer la main de toute façon. Fair-play? Non! Peut-être à la fin d’un match, bravo et tout ça, mais pas avant un match, aucune chance. »

Allié: «Je suis en fait d’accord avec lui! McCoist d’accord avec le Brésil, choquant! C’est un gadget, je pense. Je n’ai pas de gros problème avec ça, mais si vous pensez que cela favorise le fair-play… ce n’est pas le cas!

«Que promeut-il? Cela signifie simplement que vous serrez la main de quelqu’un.

“En fait, si vous demandiez aux joueurs la majorité d’entre eux ne voudrait pas se serrer la main, vous ne voulez même pas regarder l’opposition.

«Par exemple, regardez Keane et Vieira. Cela ne se produit plus vraiment, mais ça devrait! Ce sont deux gagnants. “

Le week-end dernier, le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk et l’attaquant de Watford Troy Deeney ont fait les dernières pages pour avoir plaisanté entre eux et leurs jeunes mascottes avant leur affrontement à Vicarage Road – alors que les Hornets ont remporté une victoire 3-0.

Van Dijk et Deeney ont échangé des blagues, pas des coups de poing, dans le tunnel avant Liverpool vs Watford

Cette scène était l’opposé polaire du célèbre naissain de Keane et Vieira, qui a vu les joueurs d’Arsenal et de Manchester United séparer leurs coéquipiers après un naissain dans le tunnel.

McCoist n’a aucun problème avec les plaisanteries de Van Dijk et Deeney, mais insiste sur le fait que les scènes sont rares avant un match.

Allié: “C’est génial, je ne dis pas que ce n’est pas le cas, c’est super cette interaction avec les joueurs et les mascottes.

“Mais à moins que vous ne connaissiez un joueur et qu’il soit un ancien coéquipier qui vous regarde, vous ne le regarderiez même pas.”

Big Al: “Correct!”

Regardez un clip d’Ally et Alan sur le petit déjeuner sportif ci-dessus!

.