Elliott et Larson tentent de gagner une prime de 100 000 $ pour Kyle Busch Truck

Bienvenue dans NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course. Ce n’est pas du tout une querelle sérieuse, mais c’est l’une des choses les plus amusantes et divertissantes à se produire dans NASCAR.

Kevin Harvick a offert une prime à Kyle Busch, et leurs collègues pilotes de la NASCAR Cup Series courent après 100 000 $.

Après que Busch a remporté la troisième course de NASCAR Truck Series le week-end dernier sur son circuit, Las Vegas Motor Speedway – il a également étendu sa séquence de victoires dans la série à sept courses remontant à la saison 2018 – Harvick a offert 50000 $ à tout pilote à temps plein dans la première série qui peut battre Busch dans la série Truck. Et puis Marcus Lemonis – le PDG de Gander Outdoors, qui est le sponsor titre de Truck Series – l’a égalé.

En raison de l’expérience de Busch, le champion en titre des Cup Series est limité à seulement cinq courses de Truck Series. Donc, quiconque veut essayer de battre Busch a quatre chances de le faire: Atlanta Motor Speedway le 14 mars, Homestead-Miami Speedway le 20 mars, Texas Motor Speedway le 27 mars et Kansas Speedway le 30 mai.

Jusqu’à présent, Chase Elliott et Kyle Larson sont de la partie.

Les deux jeunes et talentueux pilotes de la Cup Series ont tweeté jeudi qu’ils participaient chacun à l’une des courses de camions au programme de Busch. Elliott participera à Atlanta, tandis que Larson courra à Homestead.

Denny Hamlin et Austin Dillon sont parmi les autres pilotes qui ont manifesté leur intérêt à participer à l’une de ces courses Truck Series, mais aucun n’a encore annoncé de course. Hamlin a laissé entendre qu’il avait de l’argent, mais il ne trouve pas de trajet et se tourne vers son coéquipier de Joe Gibbs Racing, Busch, pour lui donner un coup de main.

Pour sa part, Harvick est également très pompé. Il a également précisé précédemment qu’un pilote à temps plein de la Coupe doit battre Busch équitablement et ne peut pas le détruire pour gagner.

Dans une version de GMS Racing, les deux pilotes ont expliqué qu’ils concouraient sur l’une de leurs pistes préférées, ce qui rend cette prime encore plus attrayante. Via GMS Racing:

“Quand j’ai entendu parler de la prime de 100 000 $ que je voulais!” dit Larson. “Je suis reconnaissant pour GMS et Chevy de me donner cette opportunité, Homestead est l’un de mes circuits préférés, donc je suis à la recherche du défi!”

Si aucun pilote à temps plein ne bat Busch dans la série Truck cette saison, Harvick et Lemonis ont accepté de faire un don au fonds Bundle of Joy de Kyle et Samantha Busch, qui aide les couples à couvrir les coûts liés à l’infertilité.

Et bien que Busch ne pense sûrement pas que quiconque puisse le battre, il a également expliqué qu’il voyait la prime de Harvick comme un «énorme compliment».

Et à sa manière par excellence Kyle Busch, il s’amuse avec les nombreux ennemis qui en ont assez de remporter des courses de camions, ce qui a contribué à toute cette générosité en premier lieu.

