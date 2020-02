Ellis Genge frappe les critiques après que l’Angleterre a remis la campagne des Six Nations sur la bonne voie avec une victoire âprement disputée sur l’Écosse

Le vainqueur du match, Ellis Genge, a frappé les critiques et l’entraîneur-chef Eddie Jones a frappé la foule de Murrayfield après la victoire de 13-6 de l’Angleterre sur l’Écosse aux Six Nations.

Genge a marqué le seul essai d’une compétition âprement disputée qui s’est déroulée dans des conditions misérables alors que l’Angleterre a rebondi après sa défaite d’ouverture contre la France et que les hôtes ont subi une deuxième défaite consécutive.

Genge a marqué l’essai gagnant contre l’Ecosse

“Nous avons eu une bosse sur la route la semaine dernière et tout le monde nous a radiés, disant que nous n’étions pas assez bons, disant que notre entraîneur devrait être limogé et que les garçons étaient une équipe différente de la Coupe du Monde”, a déclaré Genge à BBC Sport. .

“Ça ne pique pas mais c’est classique non?” Vous avez beaucoup de saucisses qui disent des choses qui viennent à leur tête et de quoi s’agit-il? Nous sortons et gagnons en Ecosse sous la pluie et maintenant tout le monde chante nos louanges.

“Cela arrive chaque semaine – vous perdez un match et soudain, vous ne pouvez plus jouer au rugby. J’espère que nous avons fermé toutes les critiques et qu’ils ont regardé ce match. »

Jones a estimé que son équipe avait dominé la compétition, à l’exception d’un sort de 15 minutes au début de la seconde mi-temps, mais était mécontent qu’Owen Farrell ait été hué en alignant des coups de pied.

Ben Earl célèbre la victoire de l’Angleterre lors de leur affrontement des Six Nations avec l’Écosse à Murrayfield

“C’est un jeu à l’ancienne de la Coupe Calcutta, n’est-ce pas?”, A déclaré Jones. “Vent tourbillonnant, fortes pluies, foule agressive sans beaucoup de manières – vous devez être à votre meilleur pour gagner.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait dire par manque de manières, Jones a ajouté: “Je pensais que vous étiez censé montrer le respect des botteurs.”

Farrell lui-même était ravi de l’attitude de son équipe, ajoutant: “Nous sommes plus que tout satisfaits de la performance.

«Pour venir ici un jour comme celui-ci, avec une atmosphère brillante comme c’était le cas aujourd’hui, cela a rendu la tâche difficile pour un match de rugby, mais je pensais que nous nous y tenions constamment pendant 80 minutes.

«Tout n’a pas été notre chemin, nous nous sommes parfois compliqués la tâche, mais notre attitude était parfaite, je pensais. Nous voulions être meilleurs, nous avons été très déçus le week-end dernier. »

