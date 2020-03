Éloge de la représentation de Nick Offerman d’un gourou de la technologie effrayant sur «Devs»

Nick Offerman a une façon étrange de vous lancer un sort. Beaucoup d’artistes comiques charismatiques se nourriront de l’énergie dans une pièce, mais Offerman utilise son baryton indubitable, sa masculinité bourrue et sa livraison impassible pour vous faire rencontrer à son niveau – vous entraînant dans un espace où vous ne pouvez que penser à son énoncé de chaque syllabe. J’ai vu Offerman jouer un stand-up quand j’étais à l’université, et je n’ai plus ressenti une énergie similaire depuis. Que ce soit son ambiance ou la déférence du public envers le mec qui est fondamentalement Ron Swanson dans la vraie vie, l’auditorium était étrangement silencieux alors qu’Offerman livrait une anecdote qui n’était même pas particulièrement drôle. Sommes-nous même en train de regarder debout? J’ai pensé plusieurs fois.

Mais ensuite – je me souviens encore de cette journée – alors qu’Offerman parlait de sa femme Megan Mullally et commençait à entrer dans des détails très intimes sur l’aménagement paysager et leur vie sexuelle extrêmement active, il laissa échapper un petit rire désarmant. (Si vous n’avez jamais entendu Offerman glousser, c’est incroyablement pétillant et délicieux.) Tout le monde dans la pièce a emboîté le pas, comme s’il nous avait tous donné la permission de respirer. Offerman est drôle, mais beaucoup plus impressionnant que ses lignes de punch est sa capacité à commander une salle – ou un public de télévision.

Les pouvoirs d’Offerman ont été utilisés principalement pour de bon: dans des comédies comme Parks et Rec; en tournée debout; dans des livres d’entraide; dans des vidéos pédagogiques sur les meilleures pratiques de travail du bois. Et si les charmes d’Offerman n’étaient pas utilisés comme une force positive; Et s’il dirigeait fondamentalement une secte?

La décision du scénariste et réalisateur Alex Garland de jeter Offerman dans sa minisérie effrayante de science-fiction, Devs, car la chose la plus proche de la série avec un antagoniste a été d’une efficacité alarmante. Dans la série, Offerman incarne Forest, l’énigmatique PDG d’une société technologique de la Silicon Valley, Amaya, spécialisée dans des domaines tels que la physique quantique, le chiffrement et l’intelligence artificielle. Forest ne pourrait pas être plus différent de Ron Swanson, le personnage d’Offerman est pratiquement synonyme de: il a les cheveux hirsutes, mange de la roquette déshabillée par la poignée lors des réunions du conseil d’administration et conduit une voiture étrangère. (Un vieux Subaru Forester; je suppose que le jeu de mots était intentionnel.) Vraiment, la seule chose que les deux personnages pourraient avoir en commun est le dégoût pour le gouvernement.

Forest est un type familier de PDG de la Silicon Valley – le type qui se réfère à l’espace de son entreprise comme un «campus» et crée un environnement qui encourage ses employés à ne jamais quitter le bureau. Bien sûr, la plupart des employés semblent cool avec cet arrangement parce qu’ils le considèrent comme une sorte de messie. Si votre prochaine pensée est: «Eh bien, cela semble potentiellement néfaste», Devs est très en avance sur vous. Vous devez traverser seulement la moitié de la première de la série pour comprendre que les ambitions de Forest, en particulier en ce qui concerne le travail secret de l’entreprise dans le département Devs, le rendent à la fois terriblement instable et dangereux.

Le premier jour où un codeur d’intelligence artificielle Sergei (joué par Karl Glusman) rejoint l’équipe Devs et apprend sur quoi ils travaillent, il a une attaque de panique, vomit dans la salle de bain et essaie de voler une partie du code du projet. Plutôt que de réprimander son employé ou d’émettre un avertissement, Forest le fait tuer. La mort de Sergei est précédée d’un autre monologue envoûtant d’Offerman, où le personnage expose froidement sa vision du monde selon laquelle tout dans la vie est prédéterminé. Ce qui est si inquiétant, ce n’est pas le manque de remords, mais la conviction sincère de Forest que rien – la trahison de Sergei, son propre rôle dans la mort – n’aurait pu empêcher que cela se produise. Je n’ai jamais pensé avoir peur de Nick Offerman, mais la façon dont son personnage affronte Sergei et regarde son chef de la sécurité étouffer le pauvre gars avec un sac en plastique est effrayant. Il va sans dire que moins vous avez de points communs avec Gus Fring en matière de conflits au travail, mieux c’est.

Devs est, au moins à mi-chemin de la série, une exploration troublante du déterminisme et de la question de savoir si le libre arbitre existe, quelque chose qui correspond à l’intérêt de Garland pour la condition humaine et à la façon dont nous sommes souvent notre pire ennemi. Forest ne croit pas que les humains ont le libre arbitre et que nous courons tous sur des «lignes de tramway» invisibles. Alors que la petite amie de Sergueï, Lily (Sonoya Mizuno), une autre employée d’Amaya, enquête sur les circonstances entourant la mort mystérieuse de son petit-ami – Forest le qualifie de suicide – il semble que nous soyons sur une trajectoire de collision (prédéterminée?) Entre l’employeur et l’employé.

En ce qui concerne le travail des développeurs eux-mêmes, nous pouvons en déduire que Forest essaie de créer et de perfectionner un algorithme prédictif pour l’humanité – quelque chose de si précis qu’il peut effectivement fonctionner comme une fenêtre sur n’importe quel point du passé ou du futur. (Les événements historiques vus à travers le prisme de l’algorithme jusqu’à présent: Jésus sur la croix et Arthur Miller ayant des relations sexuelles avec Marilyn Monroe. Devs est un spectacle sauvage.) La principale motivation de Forest est de trouver un moyen de retrouver sa défunte fille Amaya, dont la ressemblance se trouve sur le campus sous la forme d’une statue géante et surréaliste AF.

Amaya (la fille, pas l’entreprise) nuance tous les aspects de la performance d’Offerman et le pathos sous-jacent de son personnage. Forest fait des choses sinistres – en licenciant un autre employé de l’équipe Devs, il menace de les faire tuer s’ils respirent un mot de ce sur quoi ils ont travaillé – mais est motivé par la douleur familière et humaine du chagrin. Le projet Devs est la façon dont Forest transforme ce chagrin en quelque chose sans précédent: le potentiel de ramener un être cher avec l’aide de la physique quantique. C’est beaucoup plus nuancé que Garland ayant Offerman jouer un leader parasite de la Silicon Valley avec zéro qualités de rachat.

Bien qu’Offerman ne soit pas connu pour ses rôles dramatiques, c’est sa capacité à attirer votre attention et à vous mettre dans un état de transe – même lorsqu’il joue quelqu’un qui n’est pas sympathique à distance – qui fait que le commandement de Forest sur ses employés semble si authentique. Les membres de l’équipe Devs croient sincèrement en leur travail et semblent prêts à tout pour l’approbation de Forest; vous avez le sentiment que la plupart d’entre eux, à la demande de leur PDG, sauteraient d’une falaise sans hésitation. Il faut un acteur talentueux pour s’assurer que cet effet ne se sent pas campy ou performatif, et le charisme naturel d’Offerman composé en quelque chose de si troublant fait ressortir une polyvalence que nous n’avons jamais vue auparavant.

Il peut être difficile pour les comédiens de pivoter de manière transparente vers des œuvres plus dramatiques – donner à Bob Odenkirk un Emmy for Better Call Saul – mais il est encore plus difficile pour certains interprètes de passer d’un rôle qui les a définis. (Jon Hamm ne sera-t-il jamais Don Draper?) Forest ne capturera certainement pas le zeitgeist comme Ron Swanson, et peut-être que rien d’Offerman dans sa carrière ne sera comparable à sa représentation du libertaire le plus emblématique de la télévision. Mais la performance d’Offerman dans Devs prouve que notre gars contient des multitudes, et que parfois, quand il livre un monologue qui capte totalement notre attention, il n’y a pas besoin d’une ligne de punch ou d’un rire pour le suivre.

