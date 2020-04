Éloignez-vous des pêcheurs «célèbres»

Depuis qu’elle a attrapé une carpe record de l’État au lac Virginia à Reno, au Nevada, Brenden Burnham est devenue une sorte de célébrité au bord du lac urbain, qui voit beaucoup de gens se promener autour de son rivage.

Il n’est pas surprenant que la population se soit répandue au sujet de la capture par Burnham d’une énorme carpe de 35 livres et 3 onces, ce qui a incité les curieux à se rendre jusqu’à Burnham pour discuter de sa capture.

Normalement, ce ne serait pas un problème. Mais ce sont des moments différents, avec le coronavirus.

Burnham, 41 ans, a donc été invité à mettre du ruban de mise en garde jaune autour de son lieu de pêche pour forcer les gens à rester à une distance de sécurité lorsqu’ils s’approchaient de lui.

“Je pense que cela pourrait être un bon moyen d’encourager la distanciation sociale tout en étant capable de faire ce que nous aimons”, a déclaré Burnham à USA Today / For The Win Outdoors.

Le Nevada a un ordre de rester à la maison, mais les gens sont toujours autorisés à sortir pour faire de la randonnée, du vélo et du poisson, mais à des distances sûres des autres.

Burnham pêche à Virginia Lake environ cinq jours par semaine, et au cours d’une session de trois ou quatre heures, plus de 20 personnes s’arrêteront pour discuter. Certains s’arrêtent pour interroger Burnham à propos de son rod pod et des alarmes qui leur sont destinées. C’est très européen.

“J’avais essayé d’obtenir le record de l’état et mes bons amis le savaient”, a récemment déclaré Burnham pour For The Win Outdoors. “Juste trois jours avant que j’aie attrapé cinq carpes dans ce lac, ce qui ne s’est jamais produit – je ne crois pas – pour personne. Les poids étaient de 14 livres, 17 livres, 27 livres, 29 livres et enfin 30,5 livres. Je savais que le potentiel du record d’État était là et, eh bien, le reste appartient à l’histoire. »

Et veuillez noter que toutes les prises futures de Burnham peuvent être appréciées à distance par les spectateurs.

Les photos des prises de carpes et des lieux de pêche sont une gracieuseté de Brenden Burnham et David Strege, respectivement.

.