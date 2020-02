Elvis Costello ‘Get Happy !!’ à 40 ans

“Vous pouvez totaliser le bilan / et ne jamais savoir si je suis une contrefaçon”

Il commence comme un blitzkrieg et finit par une avalanche. Vingt morceaux au galop couvrant 48 minutes d’indignation vertueuse, de jalousie bouillonnante, d’anxiété politique et d’auto-récrimination punissante: l’album blanc de Speed ​​Freak. C’est le quatrième LP épique, antique et tout à fait singulier d’Elvis Costello Get Happy !! et il vient d’avoir 40 ans.

Dès le début, il était beaucoup. Au cours des trois records magistraux qui ont cimenté sa réputation en tant qu’analogue né au Royaume-Uni de Bob Dylan, enfant terrible du milieu des années 60 – My Aim Is True True, enraciné et lésé de 1977, le modèle musclé et menaçant de cette année de 1978, et les Forces armées panoramiques et paranoïaques de 1979 – Costello déployait un talent sans limites et un tempérament sans gouvernance. Ivre de rage, d’ambition et de bière blonde, lui et son groupe de crackerjack, les Attractions, ont pris d’assaut les charts britanniques et progressé aux États-Unis, les Forces armées faisant partie du top 10 américain.

À l’âge de 24 ans, Costello était bien établi en tant qu’auteur de génie dont la maîtrise de la forme musicale le situait non seulement aux côtés des grandes figures de l’ère rock, mais le connectait également aux traditions plus larges de Tin Pan Alley et du Grand Ole Opry. Il a jeté de grands morceaux à un rythme tel qu’il ne pouvait pas tous les sortir, alors ils ont été cultivés sur des icônes comme Dave Edmunds et George Jones. Son élan si débridé ne pouvait pas être arrêté et pouvait à peine être contenu. Il n’y avait qu’une seule personne qui pouvait arrêter l’ascension inextricable d’Elvis Costello.

Pour appuyer sur jouer sur Get Happy !! doit être à la fois ébloui et inquiet. L’homme à l’autre bout des haut-parleurs semble maniaque, voire sauvage. Les premières paroles sont, comme c’est souvent le cas avec les premiers Costello, à la fois une accusation et un jeu de mots. Mais contrairement à la précision de ses précédentes diffusions, ces lignes sont légèrement obscures, comme une ligne de journal publicitaire qui oublie ce qu’elle lance et se lance dans un programme voyou: “Vous ne prendrez pas mon amour pour un appel d’offres?” Cela définit un modèle qui se produira tout au long de Get Happy !!, une phrase intelligente mais délicate après une autre qui se déroulera comme si elle était générée automatiquement à partir d’un catalogue de vente par correspondance dément. Il apparaît, alors qu’il s’éloigne d’un verset à l’autre d’un slogan après un slogan à la dévotion après la poursuite, que l’homme à l’autre bout des haut-parleurs peut très bien le perdre.

“Satin de coupe bon marché et mauvais parfum / Showtime est presque là”

Un incident survenu des mois avant l’enregistrement de Get Happy !! entravé l’ascension spectaculaire de Costello. Les Attractions étaient en tournée en Amérique après la libération des Forces armées et une nuit, ils se sont retrouvés dans le même bar de l’hôtel de Columbus, en Ohio, que les membres du groupe de Stephen Stills, qui jouaient également en ville. Costello était ivre et très irascible, ce qui le décrivait aussi souvent qu’autrement à cette époque. Plaisanteries ludiques avec la chanteuse soul aux yeux bleus Bonnie Bramlett est devenue antagoniste, puis complètement toxique. Apparemment désespéré d’offenser, Costello a d’abord dénoncé les icônes de la musique américaine, Buddy Holly et Elvis Presley, puis Ray Charles et James Brown en termes non imprimables. Bramlett a frappé Costello, une bagarre à grande échelle a suivi, et le tout a fait son chemin dans les pages du magazine People.

Avant les réseaux sociaux, avant TMZ, avant les téléphones-appareils photo, avant la relative facilité avec laquelle on peut ruiner sa carrière en un seul épisode, Elvis Costello avait innové. Des menaces de mort ont afflué et des stations de radio ont retiré en masse les forces armées des rotations. Les journalistes qui avaient précédemment fait l’éloge de ses dons littéraires et musicaux ont été à juste titre indignés et certains se sont retournés contre lui de façon permanente. Il n’y avait et n’a aucune excuse pour les mots que Costello a utilisés à ces moments, bien qu’il n’y ait eu rien au cours des trois années précédentes ou des quatre décennies qui ont suivi sa vie très publique pour suggérer qu’il était sectaire à distance. Rétrospectivement, c’était un acte d’auto-immolation qu’il a eu la chance de survivre professionnellement et autrement.

“Amants riant dans leur heure d’amateur / se tenant la main dans les couloirs du pouvoir”

Sessions pour Get Happy !! convoqué en Hollande avec le producteur de longue date Nick Lowe à la barre quelque six mois plus tard. La tourmente intérieure de Costello était en accord avec le chaos extérieur du monde dans lequel il vivait. La montée en tandem du Thatchérisme et du Reaganisme se profilait comme un ciel gris ardoise, amplifié par le sentiment accumulé que son transfert de pouvoir durerait des décennies. Sa vie personnelle était incroyablement pire. Dans les notes de la réédition de 2002 de Rhino Records de Get Happy !!, il décrit son humeur de cette façon: “Je détestais à peu près tout dans mon monde, me sauvant le plus grand dédain.” En conséquence, les chansons de Get Happy !! ont tendance à voler dans un accès de piqué et d’embarras.

Le troisième morceau de l’album, «The Imposter», distille sa philosophie en deux minutes de crochets imposants et de dissociation psychique hitchcockienne alors qu’il avertit frénétiquement un amant que «c’est votre grande décision / j’espère que vous n’êtes pas déçu / il a une double vision / quand vous le voulez double joint. ” C’est une collection d’aphorismes étranges mais accrocheurs dirigés contre lui-même ou contre un rival romantique ou les deux, le tout s’ajoutant à une sorte de théorie universelle de la fausseté. Ayant pris l’apparence d’un prétendu Buddy Holly, la chanteuse ne perçoit désormais que des masques et des costumes à chaque tour.

Les chansons qui peuplent la majorité de Get Happy !! sont tellement accrocheurs qu’il peut être difficile au départ de percevoir à quel point ils sont dérangeants. Le “King Horse” nerveux épouse un crochet de piano descendant à un chœur unique qui évoque quelque chose de la logique de rêve cauchemardesque de David Lynch: “Maintenant, je sais que vous êtes tous un cheval royal / Entre tendresse et force brute.” Costello a conçu trois airs vifs disséminés dans l’album comme une sorte de trilogie découpée de type Burroughs: «Temptation», «Opportunity» et «Possession» se lisent comme une romance torturée en trois actes ou un plan militaire domination.

Dans la même veine, le robotique et malveillant «Clowntime Is Over» sonne comme une musique de cirque de la République de Weimar, une vision terrifiante d’hommes dans l’ombre s’apprêtant à «prendre le relais», dans le cadre d’une marche mécanisée empruntée à Kraftwerk et Bowie’s Berlin. période. Il y a seulement deux ans, Costello avait conclu le modèle de cette année avec «Rallye de nuit», un avertissement effrayant concernant la montée de l’autoritarisme qui a doublé en gage de vigilance. Ici, il aborde les mêmes thèmes avec résignation et peut-être même une étrange trace de perplexité. Il ne réfléchissait pas clairement. Il a été secoué par la ruée.

“Maintenant, il y a du papier journal sur votre visage / C’est peut-être pour cela que je peux vous lire comme un livre”

Dans les notes de 2002 susmentionnées, Costello a organisé les événements à Columbus de cette façon: «Nous avons continué à tourner sans relâche jusqu’à la fin de 1978 et dans un calendrier incroyablement punitif au début de 1979. Nous voyagions à travers l’Amérique dans un bus touristique qui prétendait se diriger vers le QG des Marines au Camp Lejeune. Vous pourriez dire que nous nous gâtions pour un combat. »

Trop longtemps en tournée, trop de drogues, trop de boisson. Fatigue et irritation à grande échelle. Un scénario commun à la vocation qui se réalise rarement. Et il y avait les attractions: bloqués dans un bar d’hôtel de l’Ohio avec des rebuts de la génération de l’amour. “Quel que soit l’argument le plus important”, se souvient Costello dans ses mémoires de 2015, Unfaithful Music & Disappearing Ink, “le petit sniping sur quelques cocktails est rapidement passé de remarques sournoises à des calomnies indescriptibles. Je vais devoir prendre la parole des témoins que j’ai vraiment utilisé des insultes racistes aussi méprisables dans la même phrase que deux des plus grands musiciens qui aient jamais vécu, mais quoi que je fasse, je l’ai fait pour provoquer une bagarre dans les bars et finalement j’ai mis la lumière en dehors.”

Costello a tenté d’expliquer l’incident à plusieurs reprises au fil des ans: d’abord dans une conférence de presse convoquée à la hâte et pas complètement convaincante quelques semaines après sa première apparition, puis trois ans plus tard dans une interview de Rolling Stone avec Greil Marcus qui a couru sur la couverture avec le titre suffisamment invocateur “Elvis Costello Repents”, et par la suite dans les notes de bas de page et ses mémoires. Des décennies plus tard, il le considère toujours comme un traumatisme. «Je vois quelqu’un venir et je me demande: le savent-ils aussi? Peut-être qu’ils ont lu ça sur moi », a-t-il écrit dans Unfaithful Music. “C’est le genre de tache qui dure pour toujours dans un enchevêtrement de faits non qualifiés sur lesquels vous pouvez maintenant trébucher si facilement.”

C’est le dernier mot de Costello sur la question, tiré de ses mémoires, et c’est une question à laquelle chacun de nous répondra: «Est-ce que tout ce que j’ai fait au cours des 59 autres années et 525 550 minutes suggère que je nourris des croyances racistes réprimées? ”

Il reste néanmoins impossible, même pour l’artiste lui-même, de déballer Get Happy !! sans parler de Columbus et de son paradis Lost – parabole digne d’un homme qui, dans un moment de rage furieuse, a agi d’une manière qui a révélé quelqu’un de complètement différent. «Les mots ont toujours été mes amis», écrit Costello dans les notes de la réédition de 2002, «maintenant je les avais trahis.»

Tentation. Opportunité. Possession.

“Une autre première à la mode / comme marcher sur la route de la ruine”

L’expression «les tubes continuent de venir» a généralement été conçue comme la promesse d’une prime continue, l’assurance joyeuse du DJ FM que les chansons qu’il tourne ne deviendront pas soudainement turgescentes et fades. Dans le cas de Get Happy !! les hits continuent de venir, mais c’est plus comme une menace. Les hits continuent de venir car ils sont plus nombreux que vous. Les coups continuent de venir parce que vous n’avez pas l’armée pour les arrêter.

À sa sortie, Get Happy !! a été commercialisé comme un hommage amoureux au R&B américain avec un accent particulier sur Motown et Stax. Cela a fait un crochet de presse intéressant et peut-être même servi de réplique subtile d’arrière-garde à l’incident de Columbus. Mais si authentique que soit l’affection du groupe pour la soul américaine, l’album ne sonne absolument pas comme son inspiration ostensible. En fait, cela ressemble à peine à n’importe quoi dans le canon populaire.

Il est difficile d’exagérer l’importance des attractions – composées du claviériste Steve Nieve, du bassiste Bruce Thomas et du batteur Pete Thomas – pour le son général de Get Happy !! Trois joueurs très distinctifs avec des styles immédiatement reconnaissables, ils avaient, à ce stade, intégré dans quelque chose de presque automatisé, brodant les impulsions frénétiques de Costello dans des rainures souples et insinuantes qui peuvent parfois sembler presque inconscientes à l’homme qui les délire.

Le point culminant de l’album et l’éventuel single “High Fidelity” se déchaînent à travers ses multiples changements d’accords et ses accusations publiques avec une fureur suralimentée suggérant le “Pretty Vacant” des Sex Pistols comme réinventé par la Genèse de la période impériale. «B-Movie» est un jam adjacent ska inspiré des Specials qui met en évidence la virtuosité des attractions dans divers genres. “Motel Matches” est la ballade des Stones de mi-période que Mick et Keith ont oublié d’écrire, accélérant jusqu’à 45 tr / min.

Il y a des références R&B discernables: la ligne de basse Booker T. de «Opportunity», la guitare funk James Brown de «Five Gears in Reverse», et une reprise fidèle de «I Can’t Stand Up for Falling Down» de Sam & Dave. Mais bien plus qu’un hommage à l’inspiration passée, Get Happy !! est un jalon dans l’efficacité maximaliste, anticipant tout, des polémiques de Minutemen en un clin d’œil et vous allez le manquer aux exercices olympiques de 12 crochets en deux minutes de They Might Be Giants à la surcharge psychique Beats-meets-beats d’Aesop Rock. Costello continuerait à faire d’autres grands disques, mais plus jamais un aussi caractéristique sur le plan sonore. C’était son album le plus étrange survenu dans l’impasse la plus étrange de sa vie professionnelle et personnelle – un classique outré réalisé dans des circonstances heureusement irremplaçables.

“C’est ma conviction / je suis un homme innocent”

Alors que les événements de Columbus ont créé le contexte de Get Happy !!, une seule piste aborde l’incident directement par le propre jugement de Costello. Ce serait l’album plus proche de «Riot Act», une combustion lente qui mijote qui s’étend sur trois minutes et 35 secondes tout en présentant quelque chose comme une défense publique pour son comportement, ou du moins une reconnaissance de ses ramifications. “Il ne semble plus que je vais rester dans les parages”, bouillonne-t-il. “Pourquoi parlez-vous de bêtises aussi stupides?” il braise. “J’ai reçu votre lettre”, concède-t-il, ajoutant: “Je me fiche de la couleur qu’elle me donne.”

L’étrange singularité de Get Happy !! combiné avec la controverse environnante a ralenti le train incontrôlable de Costello vers la célébrité – il s’est situé plus bas que les forces armées aux États-Unis et au Royaume-Uni, et bien qu’il ait attiré sa part de bonnes critiques, il y a également eu les premiers remous d’une réaction critique contre la boîte ” t-miss kid de la scène punk littéraire. Mais étonnamment, la créativité féconde de Costello est restée intacte. L’année suivante, Trust était un classique d’un genre différent, ralentissant très légèrement le rythme et ajoutant des éléments percussifs et des notes country et western à un album de chansons fortes qui s’est forgé une réputation au fil des décennies comme l’un des meilleurs. La chambre impériale de 1982 a été un grand élan à la grandeur des Beatles par le biais de Gershwin que beaucoup ont estimé mettre une autre nouvelle barre pour son génie de la composition. Et il en est ainsi pour le reste des années 80, Costello se présentant chaque année, voire semestriellement, avec un nouveau bouquet de chansons sous une nouvelle forme, presque toujours mémorable, dont beaucoup sont des chefs-d’œuvre.

En fin de compte, il a flirté avec une méga-célébrité à l’échelle de Madonna ou Michael Jackson ou Bruce Springsteen sans jamais vraiment l’atteindre, avant d’assumer finalement un rôle de figure avunculaire très appréciée dont près de 50 ans de carrière l’ont vu confortablement sous le radar suffisamment pour poursuivre constamment sa propre muse avec des effets divers mais largement charmants, en sécurité dans sa stature comme l’un des plus grands auteurs-compositeurs du siècle dernier.

Une dernière ironie du moment public le plus bas de Costello est sa conviction que cela aurait pu être son salut. Il a comparé l’incident au célèbre accident de moto vécu par Bob Dylan en 1966 qui a failli tuer Dylan dans le moment mais a finalement fourni un répit bien nécessaire aux tournées et aux excès constants qui ont fait tant de victimes. Le travail de Costello se poursuit, mais les dommages causés à sa trajectoire professionnelle se révèlent étrangement palliatifs.

“Alors, que faire si ma carrière retombe sur la rampe de lancement?” Costello a écrit dans ses mémoires. «Cette soirée dans l’Ohio aurait très bien pu sauver ma triste vie. Je crains qu’une notice nécrologique ne soit apparue pas trop tard, juste quelques courtes lignes déplorant ma promesse non tenue, à l’occasion d’une disparition fulgurante. Quand je dis cela, je ne parle pas des nombreuses personnes anonymes qui m’ont proposé de me tirer dessus, mais du vide que je ressentais déjà et de ma poursuite féroce de l’oubli. »

Il pourrait servir de titre alternatif: vie, liberté et poursuite de l’oubli. Il y a quarante ans, Get Happy !! a vu Elvis Costello sortir d’une chute libre juste avant l’impact, une démonstration vertigineuse de désespoir et de talent qui reste une fusée frénétique fascinante d’un navire en perdition. Ce fut une période terrible qui aurait pu être bien pire. C’est une autre chose qu’il aurait pu appeler l’album: Get Lucky.

Elizabeth Nelson est une journaliste, écrivaine de télévision et auteure-compositrice-interprète basée à Washington, D.C., dans le groupe de garage-punk The Paranoid Style.