Emission d’un mandat d’arrêt contre Antonio Brown

Un mandat d’arrêt d’Antonio Brown a été émis mercredi après-midi.

Le département de police d’Hollywood en Floride a déclaré dans un communiqué que le mandat était pour cambriolage avec batterie.

Il n’y aurait aucun lien pour le moment.

Des agents ont été envoyés au domicile de Brown un jour avant pour une plainte concernant la batterie.

Le récepteur large et son entraîneur auraient frappé un camion en mouvement, ce qui aurait entraîné l’arrestation de l’entraîneur et l’accusation de vol avec batterie.

SLATER SCOOP: Un mandat d’arrêt vient d’être émis pour Antonio Brown.

Il n’y a aucun lien. pic.twitter.com/CZpkHbrbZz

– Andy Slater (@AndySlater) 23 janvier 2020

“Le conducteur prétend qu’il a essayé de quitter la maison (avec la propriété d’AB toujours dans son camion) mais Brown a ramassé une pierre et l’a jetée sur le véhicule, provoquant une bosse et un éclat de peinture sur la portière côté conducteur”, a rapporté TMZ. .

«Le conducteur a appelé la police pour signaler les dommages au véhicule.

«Peu de temps après, le chauffeur a été contacté par l’entreprise de déménagement et lui a demandé de retourner chez Brown pour livrer les marchandises… lui disant que Brown était prêt à effectuer le paiement initial de 4 000 $ PLUS 860 $ supplémentaires pour couvrir les dommages au camion et le temps de travail supplémentaire. “

Mercredi, Brown n’ayant pas coopéré avec les officiers, le mandat d’arrestation a été émis.

Selon plusieurs informations, la police a été appelée au domicile de Brown le mois dernier dans au moins deux cas distincts.

Brown a commencé l’année dernière comme membre des Steelers de Pittsburgh.

De là, il a été transféré aux Oakland Raiders, avec qui il n’a joué aucun match. Il a finalement été mutilé puis récupéré par les New England Patriots.

Après avoir joué un match avec les Patriots, il a été coupé des allégations d’agression sexuelle qui avaient été portées contre lui.

Brown n’a plus joué dans la NFL depuis septembre 2019.

