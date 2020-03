Émissions HGTV classées

Il n’y a pas de sport en ce moment, ce qui signifie que vous pouvez consacrer une grande partie de votre temps à regarder la télévision aux splendeurs de la rénovation résidentielle de HGTV. Bien que HGTV montre que tous ont à peu près la même prémisse – quelqu’un rénove une maison ou quelqu’un achète une maison – ils ne sont pas tous créés égaux. Certains sont de loin, bien supérieurs et d’autres vous obligent à éteindre le téléviseur et à prendre un putain de livre.

Avant de vraiment entrer dans ceux qui sont bons et ceux qui vous empliront de rage pour toute la race humaine, quelques notes sur les classements. Un, oui, je suis conscient qu’aucune de ces émissions n’est totalement véridique, mais cela ne prend pas vraiment en compte le classement. Ce qui importe, c’est l’apparence de véracité, pas ce qui est réellement réel. Deuxièmement, les classements sont un mélange de spectacles de rénovation domiciliaire et d’émissions d’achat de maisons, même s’il s’agit d’expériences de visionnement totalement différentes. Enfin, les spectacles sont jugés sur un mélange de l’engagement des hôtes, de la qualité du travail de conception (le cas échéant) et de la sympathie des propriétaires / acheteurs de maisons.

Dans cet esprit, voici un classement des émissions les plus populaires de HGTV, de Fixer Upper à House Hunters International.

13. Aimez-le ou listez-le

Prémisse: les propriétaires resteront-ils dans une maison remaniée ou la mettront-ils en vente?

Qualité: F-

Brûlez ce spectacle au sol. Love It or List Il est construit sur le conflit, mais il se transforme souvent en animosité directe entre les couples mariés. Il n’y a rien d’apaisant à regarder des couples se chamailler sur leurs maisons encombrées et le fait qu’ils ont probablement eu un trop grand nombre d’enfants. La designer Hilary et l’agent immobilier David augmentent souvent le drame pour un effet supplémentaire, mais leurs querelles rendent le spectacle encore plus grinçant. Terrible expérience visuelle tout autour. De plus, les rénovations résidentielles ne sont jamais si géniales!

12. Flip ou flop

Prémisse: Tarek et Christina flip maisons dans le sud de la Californie

Qualité: F +

Il y a quelque chose de dégoûtant à regarder les gens choisir des maisons saisies dans le sud de la Californie, puis les retourner pour faire un meurtre monétaire personnel. Flip or Flop a toujours été trop stressant pour moi et me concentre trop sur le marché immobilier pour être une vraie évasion. De plus, la «chimie» entre Christina et Tarek s’est toujours sentie forcée, même avant leur divorce. Maintenant, c’est juste une expérience gratifiante en regardant deux personnes qui se tolèrent à peine essayer de sauver leur entreprise.

11. Christina sur la côte

Prémisse: Christina a une nouvelle vie sur la côte après son divorce

Qualité: F

Il s’agit plus d’un spectacle de personnalité que d’un salon de rénovation ou de rénovation domiciliaire. Christina montre ses compétences en conception, mais le spectacle s’intéresse vraiment davantage à sa vie après le divorce d’une manière manufacturée et mise en scène. Christina on the Coast est le spectacle à domicile pour les mères divorcées du monde entier qui essaient de se convaincre qu’elles ont «gagné» la rupture. Je suppose que cette émission plaît aux mêmes personnes qui regardent les films de Noël de Hallmark Channel en juillet. Vous n’êtes pas là pour la réalité, mais pour le fantasme.

10. Tiny House Hunters

Prémisse: les gens recherchent de minuscules maisons

Qualité: D +

Ceci est la version HGTV d’un ami qui annonce soudain: “Oh, au fait, je suis végétalien maintenant.”

L’une des pires émissions HGTV les plus aggravantes, uniquement en raison de la réticence des acheteurs de maisons. La plupart de ces petites maisons sont de petites merveilles de design, mais chaque épisode a au moins une personne qui dit: «Umm, ça fait un peu serré ici», ce qui m’amène immédiatement à vouloir jeter quelque chose à la télévision.

Le vrai problème avec les spectacles de Tiny House n’est pas seulement que les acheteurs se présentent comme insupportablement suffisants, comme si abandonner des mètres carrés les rend moralement supérieurs, mais que le spectacle manque de conscience de soi pour se rendre compte que les familles à faible revenu partout en Amérique ont vécu dans de petites maisons pour toujours, simplement par nécessité.

9. Fixer Upper

Local: Chip et Joanna Gains rénovent des maisons à Waco, au Texas

Qualité: D +

Cela me fait de la peine de donner un F à Fixer Upper, mais j’ai allumé la série et mal tourné. Comme tout le monde, j’aimais Chip et Jo. Mais ils ont atteint une renommée maximale, et rien ne rend les gens plus insupportables que de voir leur visage partout sur votre cible locale. Les maisons que Chip et Jo ont construites sont indéniablement belles, tout se transforme en une perfection rustique et fermière, mais, maintenant, l’omniprésence de cette perfection est suffocante.

Lors de sa première diffusion, Fixer Upper était un peu d’air frais dans le paysage HGTV. Chip et Jo étaient indéniablement charmants devant la caméra, et leur chimie évidente est ce qui les a lancés au niveau de célébrité de Martha Stewart. Le tout est devenu bien trop grand et leur influence culturelle est bien au-dessus de ce qu’elle devrait être.

HGTV ne fait plus de nouveaux épisodes de Fixer Upper, mais même regarder les anciens laisse un goût amer dans ma bouche maintenant. Tout est trop parfait pour Chip et Jo. Leur mariage est toujours parfait, leurs enfants sont toujours adorables, la ferme est toujours baignée d’une lueur dorée, leurs voisins sont toujours amicaux et jamais racistes! C’est un artifice pur, de haut en bas, mais resserré pour avoir l’air de la classe ouvrière et réel.

8. REHAB ADDICT

Prémisse: Réparer les bâtiments historiques délabrés du Michigan et du Minnesota

Qualité: C +

Parfois, je pense que Nicole Curtis se soucie trop de sauver les vieilles fenêtres. Laisse tomber, ma fille.

7. Bons os

Local: Mère et fille réhabilitent les vieilles maisons

Qualité: C

Chaque nouvelle émission HGTV a la même formule avec quelques légères variations. C’est toujours une sorte de duo familial, pour réparer un junker qui aurait probablement dû être démoli. La formule a des taux de réussite différents, selon la chimie des membres de la famille et Good Bones est parmi les meilleurs. Les hôtes sont charmants et aimables, mais la prémisse de savoir si quelqu’un va réellement acheter la maison semble incroyablement guindée. Je n’ai jamais regardé un seul épisode où ils n’ont pas réellement acheté la maison! Côté design, c’est mieux que One of a Kind, mais loin d’être aussi bon que Property Brothers ou Home Town.

6. CHASSE AU BORD DE LA MER

Prémisse: trouver la maison de plage idéale

Catégorie B

Rêver de vivre à la plage est un de mes passe-temps préférés, jusqu’à ce que je me souvienne que la plupart des propriétés en front de mer seront sous l’eau dans quelques décennies parce que le changement climatique est réel. De plus, la partie «négocier» de ce titre est trompeuse. La plupart de ces personnes paient plus de 300 000 $ pour des espaces sans vue sur l’océan. L’attrait de cette émission, bien sûr, est mentalement en rapport avec votre revenu et voyez si vous aussi, vous pourriez vous permettre d’abandonner votre maison et votre travail et de vivre dans un condo exigu qui surplombe un parking.

5. FRÈRES DE LA PROPRIÉTÉ

Prémisse: Jonathan et Drew achètent et réparent une maison

Grade: A

Il y a maintenant quelques émissions de Property Brothers, et Jonathan et Drew sont également devenus des personnalités à part entière, mais ont réussi à éviter de tomber dans le piège de la surexposition comme Chip et Joanna Gains. Il y a beaucoup de retombées, mais Property Brothers: Forever Home semble être la dernière itération. C’est exactement la bonne quantité d’hôte charmant pour le rapport de couple troublé pour une émission HGTV. Jonathan et Drew sont capables, intelligents et, surtout, beaux et charmants. De plus, les intérieurs que Jonathan (ou est-ce Drew?) Exécute sont toujours superbes.

4. Chasseurs de maisons

Prémisse: les acheteurs de maison en perspective recherchent la maison parfaite

Grade: A

L’OG de HGTV montre, et il ne peut pas être battu. Quel autre spectacle vous invite dans la vie des couples domestiques et vous supplie pratiquement de briser leurs relations? Vous pouvez toujours dire combien de temps un mariage va durer par la façon dont un couple gère les achats à domicile ensemble. House Hunters n’est pas seulement une excellente émission HGTV, c’est l’une des meilleures et des plus anciennes émissions de télé-réalité jamais réalisées. Chaque épisode n’est pas seulement un pic dans la vie de quelqu’un, mais aussi une chance de porter un jugement sur tous les choix de vie qui les conduisent à ce moment très particulier. Ils ont combien de types? Ils veulent une piscine? Dans l’État de New York? Leur budget est combien?! Bien sûr, ils scolarisent leurs enfants à la maison! De plus, si vous vivez dans une grande ville où vous avez été mis à prix sur le marché immobilier, il est toujours agréable de voir que vous pouvez obtenir un ranch unifamilial, trois chambres, deux salles de bain quelque part en Amérique centrale pour bien moins que votre Loyer mensuel.

3. Ma maison de rêve de loterie

Prémisse: David Bromstad aide les gens à trouver la maison de leurs rêves

Grade: A

C’est un spectacle de bien-être discret. David est un hôte charmant et amusant qui ne condescend jamais aux acheteurs potentiels de maisons. Beaucoup d’émissions HGTV fonctionnent comme une sorte de réalisation de souhaits, mais Lottery Dream Home ne consiste pas à fantasmer sur votre propre achat immobilier parfait, mais plutôt la joie de voir les rêves des autres se réaliser. C’est vraiment un doux spectacle, où les gagnants sont de tous horizons, de tous âges et qui méritent (apparemment) la manne qu’on leur a donnée. C’est le combo parfait d’hôte gracieux et d’acheteurs reconnaissants qui en font une victoire.

2. Ville natale

Prémisse: Ben et Erin réparent des maisons dans leur ville natale de Laurel, Miss.

Grade: A

Relativement nouveau dans la gamme HGTV, mais je suis tout à fait sur Erin et Ben. Ils reprennent la route que Chip et Joanna ont aidé à ouvrir, mais sont beaucoup moins orientés vers la perfection marketing. Qu’il soit réel ou non, cela ne m’importe pas, mais Home Town semble être beaucoup plus authentique que Fixer Upper. De plus, Ben fait son propre travail de menuiserie et j’aime qu’Erin ait des gens pour l’aider à exécuter leurs conceptions. Il devenait presque impossible de croire que Joanna était la seule à décorer les maisons de Fixer Upper, allez. Home Town frappe parfaitement tous les rythmes d’une bonne émission HGTV – c’est ambitieux sans être écrasant, réconfortant sans être saccharine et dramatique sans se sentir mis en scène.

1. House Hunter International

Prémisse: les gens déménagent à l’étranger et achètent des maisons

Qualité: A +

House Hunters International est le summum de la télévision et la meilleure émission HGTV. Le mélange parfait d’agents immobiliers fabuleux (vous regardant dame à Paris et mec en Angleterre), assez de beauté scénique pour se livrer à l’envie de voyager, et convaincant, mais parfois enrageant les acheteurs de maison. Non seulement vous pouvez avoir un aperçu du marché de la location dans les pays étrangers, mais vous pouvez également vous asseoir et juger chaque Américain qui déménage en Europe et se plaindre de la petite taille de tout. Vraiment, c’est un cadeau.

