Emmanuel Adebayor, ancien attaquant d’Arsenal et de Tottenham, détenu en isolement alors qu’il devait rendre visite à sa famille au Togo en pleine pandémie de coronavirus

L’ancien attaquant d’Arsenal et de Tottenham Emmanuel Adebayor est coincé au Bénin en raison de la pandémie de coronavirus.

Agé de 36 ans, il a quitté le Paraguay, où il joue pour Olimpia, avec l’intention d’être avec sa famille au Togo.

Emmanuel Adebayor (à gauche) a rejoint le club paraguayen Olimpia en février

Cependant, une escale au Bénin signifie qu’il doit désormais s’isoler pendant 15 jours dans un hôtel.

Adebayor a représenté Arsenal, Man City, Tottenham et Crystal Palace en Premier League, marquant 97 buts.

Il a rejoint Olimpia lors d’un transfert gratuit du club turc de Kayserispor le mois dernier.

Et pour tenter de voir sa famille au Togo, qu’il a représentée 87 fois, il s’est envolé pour Paris et est monté à bord d’un autre avion pour le Bénin, à 112 milles de sa patrie.

Cependant, le protocole d’isolement signifie qu’il ne peut pas quitter le Bénin pendant au moins 15 jours.

Adebayor ne semble pas être affecté par les circonstances moins qu’idéales.

S’adressant aux médias locaux, il a déclaré: «Ma quarantaine à Lomé [the capital of Togo], comme au Bénin, c’est de se sentir chez soi, ça ne me dérange pas du tout. »

Olimpia a publié une déclaration concernant la situation d’Adebayor.

On y lisait: «Emmanuel Adebayor a pris la décision de retourner dans son pays pour passer le temps de quarantaine déclaré par le gouvernement.

«En tant qu’institution, nous l’avons informé des risques que cela comporte, mais sa décision a été de passer ce temps avec sa famille.»

L’épidémie de coronavirus a infecté plus de 400 000 personnes dans le monde, le nombre de morts dépassant 19 000.

