Emmanuel Gigliotti: “River lui a profité dans le cycle Gallardo”

Dans une interview exclusive de 90 minutes, nous avons parlé par téléphone avec l’Argentin Emmanuel Gigliotti de son présent dans le football mexicain, comment deux croix contre River par Copa Sudamericana et Libertadores l’ont marqué et, aussi, révélé où il aimerait prendre sa retraite.

L’attaquant actuel de Toluca avait trois étapes pour de grandes équipes en Argentine (San Lorenzo, Boca et Independiente), et il a joué plusieurs compétitions internationales qui ont marqué sa carrière pour toujours. L’un des souvenirs les plus douloureux du footballeur a été l’élimination en demi-finale de la Copa Sudamericana 2014 contre River, un match dans lequel Marcelo Barovero lui a sauvé une pénalité en début de match qui aurait pu changer l’histoire.

Gigliotti a eu sa revanche dans cette compétition en obtenant le titre avec Independiente, après avoir remporté la finale contre Flamengo (3-2 sur le tableau de bord mondial), un match au cours duquel il a marqué le but qui signifiait le partiel 1-1. Ce jour-là, Maxi Meza a mis le deuxième et le «Rouge» a gagné 2-1.

“Le but le plus important de ma carrière a été celui que j’ai fait Flamengo lors de la première finale de la Copa Sudamericana 2017”, a-t-il avoué et a également profité de l’occasion pour féliciter cette équipe dirigée par Ariel Holan: “J’ai vraiment aimé le jeu d’Independiente. Nous savions que lorsque nous serions entrés sur le terrain de jeu, nous allions être supérieurs à nos rivaux. Je voudrais revenir au club. À l’époque, je m’intéressais à l’offre de Toluca et c’était à mon tour d’être le meilleur buteur du championnat. Ce sont des choses de football. des dirigeants. “

Obtenir l’Amérique du Sud a donné à Independiente un billet pour la Copa Libertadores 2018, dans laquelle l’équipe a été éliminée après le match mémorable contre River Plate en quart de finale. Les supporters de “Rojo” se sont retrouvés avec un goût amer après cette rencontre, car Pinola a clairement infligé un penalty à Martín Benítez lorsque le match était 0-0 et l’arbitre Anderson Daronco non seulement ne l’a pas chargé, mais même il a entrepris de revoir le jeu avec le VAR: “Je pense que le coup de pied de Javier Pinola à Martín Benítez, l’arbitre aurait dû aller le vérifier sur le VAR. Independiente a été blessé.”

Gigliotti a ajouté que les arbitres aident généralement River et c’est quelque chose qu’il a subi en tant que joueur de Boca et Independiente: “Curieusement, River lui a profité du cycle Marcelo Gallardo. L’équipe joue très bien, elle n’a pas besoin d’aide supplémentaire. »Et il a ajouté:« Il est triste que de nombreux matchs aient suscité tant de controverses. Tant avec Boca qu’en face d’Independiente, il avait des décisions en sa faveur “.

Outre ses expériences en Argentine, l’artilleur de 32 ans a évoqué sa situation actuelle à Toluca et les différences qu’il note entre la Liga MX et la Super League argentine: “En Argentine, cela se joue avec beaucoup de frictions, il est très difficile pour un jeu d’avoir D’un autre côté, au Mexique, il y a beaucoup plus de style européen. La ligue mexicaine n’a pas la pression du football argentin. “

L’attaquant a avoué quelles sont les équipes qui aiment le plus le football dans ce pays: “Tigres est une excellente équipe depuis plusieurs années et a une grande solidité défensive. Monterrey est en pleine forme et nous l’avons remarqué dans leur participation à la Coupe du monde des clubs, où il a eu une bonne participation. L’Amérique est une autre qui combat toujours les championnats. Leon m’a beaucoup surpris et depuis mon arrivée dans le pays, je remarque son jeu. “

Enfin, l’Argentin a été interrogé sur la possibilité de rentrer dans son pays et d’avoir la possibilité de prendre sa retraite dans l’un des clubs qui l’ont vu passer et a avoué: “J’adorerais pouvoir prendre ma retraite chez All Boys, c’est une institution que j’aime beaucoup.”

