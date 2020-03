Emmanuel Petit loue le “ grand impact ” de Bruno Fernandes à Manchester United et affirme que Paul Pogba aurait dû avoir une influence similaire

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Emmanuel Petit, pense que Bruno Fernandes a montré Paul Pogba à Manchester United, malgré l’arrivée des Portugais à Old Trafford il y a à peine trois mois.

Fernandes est un phénomène à Old Trafford depuis son transfert de 67,7 millions de livres du Sporting en janvier, marquant deux fois et ajoutant trois passes décisives lors de ses six premiers départs au club.

. – .

Bruno Fernandes a été une révélation dans le milieu de terrain de Man United

Le meneur de jeu portugais a propulsé le club à une série de 11 matchs sans défaite avant que la saison ne soit stoppée par la crise des coronavirus.

Et malgré son enthousiasme à voir le couple former un partenariat sur le terrain, l’ancien as des Gunners Petit a affirmé que les Red Devils s’attendaient au même impact de Pogba lorsqu’il est revenu au club de la Juventus pour 90 millions de livres sterling en 2016.

Carlo Ancelotti appelle un fan d’Everton lors d’une pandémie de coronavirus

Petit a déclaré à The Mirror: «Fernandes a eu un impact énorme.

«En l’espace de deux mois, il est le meilleur achat sur le marché d’hiver. Il a eu un si grand impact. C’est comme s’il était au club depuis six ans.

“Il a changé la mentalité à l’intérieur du vestiaire. Il est difficile pour un joueur de venir en mi-saison et de le faire.

. – .

L’avenir de Man United de Paul Pogba est très en jeu

«Paul Pogba devait faire cela à Manchester United. C’est ce qu’il aurait dû faire en termes de leadership sur le terrain.

“Mais je suis impatient de les voir ensemble sur le terrain, je veux voir si cela peut fonctionner, et je suis sûr que cela peut fonctionner.”

.